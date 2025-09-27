　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

資料中心大火！南韓647項政府服務癱瘓「ATM也停擺」　總理道歉了

▲▼ 南韓國家資訊資源管理院大田本院火災，影響郵局金融業務。（圖／VCG）

▲ 南韓國家資訊資源管理院大田本院發生火災。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓政府重要資訊系統昨晚因大田市資料中心鋰電池起火，造成647個政府線上服務系統癱瘓，影響範圍涵蓋郵局金融業務、119緊急救援系統及國民身分認證等重要民生服務。國務總理金民錫稍早出面，對於造成民眾不便致歉。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓國家資訊資源管理院大田本院26日晚間約8時15分爆發火災，疑似工作人員搬運不斷電系統（UPS）的58V鋰電池時引發意外。消防部門指出，16個電池櫃中有8個被燒毀，約半數鋰電池設備付之一炬。

火勢導致機房溫濕度控制系統失效，當局為避免伺服器過熱損壞，主動切斷所有647個系統電源。行政安全部次官金民載27日在記者會上說明，「火災影響使恆溫恆濕機無法正常啟動，為保護資訊系統安全，我們採取預防性停機措施。」

▲▼ 南韓國家資訊資源管理院大田本院火災，影響郵局金融業務。（圖／VCG）

▲ 郵局ATM張貼故障公告。（圖／VCG）

這起火警使全國1/3以上的國家資訊系統停擺，郵政服務及金融業務也受到影響，導致ATM無法使用。政府今晨發送災難簡訊，提醒民眾線上服務中斷，同時宣布延長稅務申報、文件提交期限，並提供替代服務管道。

金民錫坦言，「由於關鍵資訊系統集中於單一設施，滅火工作面臨困難。」且因鋰電池火災特性，無法迅速撲滅火勢，國家資訊資源管理院院長李在用表示，截至今晨火災現場溫度仍過高，復原時程需待熱氣消散及消防安全檢查結束後，重新啟動伺服器才能評估。

