極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

夫妻倆秉持「少花即是保障」的觀念，最終卻錯過能夠真正享受生活的黃金歲月。（示意圖／視覺中國）



記者曾羿翔／綜合報導

許多人為了準備退休生活，總認為「省錢才是最佳保障」。然而，日本一對退休夫妻的經歷卻提醒人們，過度節省可能導致錯失寶貴的「第二人生」。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的74歲久子（化名）與76歲正志（化名），兩人10年前自大型企業退休，當時手上有約4200萬日圓（折合新台幣約860萬元）的存款，每月還能領到約25萬日圓（約新台幣5.1萬元）年金，經濟上毫無壓力。

然而，兩人始終秉持「少花即是保障」的觀念，旅行僅限一年一次，外食幾乎沒有，新衣服更是多年不添購。久子原本以為「簡單生活，只要夫妻相伴就足夠」，但隨著時間推進，生活卻變得枯燥乏味。

夫妻倆逐漸拒絕朋友聚會和社交場合，甚至將「不花錢」視為美德。隨著互動減少，他們各過各的生活：丈夫整日看電視，久子頂多去一趟圖書館，有時甚至好幾天沒有與任何人交談。與孫子的往來也日漸疏遠。

久子語帶懊悔地表示：「趁還健康時，應該多創造一些回憶。現在雖然存款還在，但我們已沒有體力享受，想花錢卻跟不上。」這份「過度克制」最終讓他們錯過能夠真正享受生活的階段。

專家提醒，許多人過於擔心未來醫療或長照費用，導致晚年過度節省。但退休財務規劃除了「不減少」，更重要的是思考「何時、為何而花」。若錯過健康時光，即使擁有豐厚財力，也可能只剩下空虛與遺憾。