南韓資料中心鋰電池火災癱瘓　搶修後部分服務恢復運作

▲南韓位於大田的「國家情報資源管理院」火災，消防員向燃燒過的鋰電池噴水。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓大田的「國家情報資源管理院」（資料中心）26日晚間驚傳火警，電池與伺服系統燃燒，為避免系統過熱，政府緊急切斷647項資訊服務，造成郵局金融、119緊急救援以及國民身分認證等重要民生服務全面中斷。經消防單位22小時搶救才完全撲滅火勢。南韓政府今（28）日宣布，已陸續恢復551項未受直接損毀的服務系統。

根據《韓聯社》報導，火警於26日晚間8時15分發生，地點位於大田廣域市儒城區「國家情報資源管理院」本院5樓的7-1號電算室，當時有13名作業員進行不斷電系統（UPS）鋰電池搬運作業，期間一顆電池疑似冒出火花並迅速延燒。火勢造成7-1電算室幾乎全毀，總計電算設備740台及鋰電池384個燒毀，另有1名員工因遭受高熱導致一度燒傷。

消防單位指出，電池櫃16個之中有8個完全燒毀，火勢直到27日晚間6時才完全撲滅。

這起事故為南韓帶來全國性衝擊，光是郵政及金融體系就大受影響，部分ATM機台癱瘓，國稅廳、權益委員會「國民申訴系統」、科學技術資訊通信部「網路郵局」、保健福祉部「福利路」與社會服務入口，以及行政安全部的「政府24」、「國民秘書」等重要系統全面停擺。

▲南韓國務總理金民錫前往大田視察國家情報資源管理院。（圖／VCG）

韓媒《News1》指出，行政安全部27日上午8時10分發布最高等級「嚴重」危機警報，並立即啟動中央災難安全對策本部。官方統計，截至28日上午7時，網路設備在經過搶修後已恢復逾50%，核心安全設備767台中有763台（99%）完成重啟；必需的恆溫恆濕機也在28日清晨5時30分全面修復，1至6號電算室已順利恢復運作。

雖然7-1號電算室的96項系統因火災直接受損而需要較長時間修復，但其餘551項預防性停機的服務已陸續重啟。南韓行政安全部表示，會持續檢測服務狀態，以確認是否能恢復至火災前的水準，並承諾以負責任態度公開復原與調查進度。

韓媒《紐西斯通訊社》補充，由於鋰電池具二次燃燒風險，官方花費大量時間將燒毀的384顆電池逐一搬離，並經過排煙與散熱處理才完成。28日上午9時，中央災難安全對策本部證實7-1號電算室（面積520.84平方公尺）幾乎全毀，不僅硬體損失慘重，還嚴重拖累政府資訊基礎設施。

事件爆發後，南韓國務總理金民錫第一時間向國民鞠躬致歉。他坦言，「由於關鍵資訊系統集中於單一設施，救火困難重重。尤其鋰電池火勢難以控制，導致撲滅過程延宕。」

目前，政府已著手展開火災原因調查，消防、警方及國立科學搜查研究院於28日上午聯合進行現場勘驗。

