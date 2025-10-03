諾貝爾獎6日揭曉　「川普主義」翻轉國際秩序！全球關注和平獎歸屬

▲又到了每年頒發諾貝爾獎的10月份。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

一年一度的諾貝爾獎將於本月6日起揭曉，今年最大看點除了各領域的學術突破外，更因美國總統川普重返白宮，使國際秩序出現動盪，諾貝爾獎如何回應這波「川普主義」（Trumpism）格外引發矚目。特別是川普本人數度表態希望獲得和平獎，強調自己有能力在短期內結束俄烏戰爭、中東衝突，讓外界更關注今年和平獎的走向。

諾貝爾委員會指出，本屆頒獎將於6日（當地時間）由生理醫學獎率先揭曉，接續7日公布物理學獎、8日化學獎、9日文學獎、10日和平獎，最後於13日由經濟學獎劃下句點。自1895年由瑞典科學家諾貝爾（Alfred Nobel）設立以來，該獎項旨在表彰對人類社會進步及未來發展做出重大貢獻的人士或團體。

「川普主義」衝擊國際秩序 和平獎成最大看點

《韓聯社》分析，今年是川普於1月開始第二任期後的首次諾貝爾獎季，全球局勢正因其政策而經歷「地殼變動」。川普推動的關稅戰挑戰自由貿易體制，他對國際合作的懷疑也削弱了各國在糧食、貧困與疾病問題上的共同努力。加上他曾聲稱「氣候變遷是場騙局」，讓減碳行動的推動蒙上陰影。

雖然川普對結束戰爭信心十足，但俄烏戰爭與加薩衝突仍持續未歇，全球各地甚至出現民主退潮與威權抬頭的趨勢。在此背景下，外界關注諾貝爾獎將傳達何種價值導向，尤其是和平獎格外受到重視。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普鎖定和平獎 與ICC、北約等共同角逐

川普上月30日曾公開表示，如果和平獎頒給其他國家，「將會是對美國的巨大羞辱」，強調自己才最具資格。不過，從國際輿論來看，外界普遍不抱期待。法國總統馬克宏甚至直言，若川普真想得獎，就應先從結束加薩戰爭做起。

《路透社》指出，今年和平獎共有338名候選人，包括國際刑事法院（ICC）、北大西洋公約組織（NATO）、香港民主活動人士鄒幸彤、加拿大人權律師考特勒（Irwin Cotler）等。

雖然川普確實獲得烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）的推薦，但各界普遍認為，諾貝爾委員會更可能把獎項頒給更能夠代表自由與人權價值的個人或團體。

AI、綠能、量子科技受矚目 學術界關注焦點

今年科學領域的候選者同樣備受關注。根據國際資訊分析公司Clarivate的資料，生理醫學獎熱門人選包括美國學者陳志堅（Zhijian Chen）、格倫•巴伯（Glen Barber）與瑞士的安德烈亞•阿布拉瑟（Andrea Ablasser），因其釐清了「cGAS-STING」免疫防禦機制；加拿大的約翰•迪克（John Dick）則因發現白血病幹細胞並揭示疾病復發機制而被看好。

物理學領域則聚焦於量子運算與數學工具突破，包括推進「小波理論」的美國學者多貝西（Ingrid Daubechies）、法國的馬拉（Stéphane Mallat）與梅耶（Yves Meyer），以及提出量子電腦模型的德國科學家迪文森佐（David DiVincenzo）與瑞士學者羅斯（Daniel Loss）。

化學獎方面，美國的布蘭溫（Clifford Brangwynne）、羅森（Michael Rosen）、德國的海曼（Anthony Hyman）因發現細胞內生化組織化原理而受矚目；中國科學家張濤則憑單原子催化研究成果被認為有望奪獎。能源領域專家如法國的塔拉斯孔（Jean-Marie Tarascon）也因推動綠色能源儲存技術而成為熱門人選。

▲南韓女作家韓江去年奪下諾貝爾文學獎，其著作關注人類的暴力與脆弱。（圖／達志影像／美聯社）

＊文學獎再現「大黑馬」？

文學獎向來充滿驚喜，去年韓國作家韓江意外獲獎就是一例。今年被點名的候選人包括澳洲小說家梅奈恩（Gerald Murnane）、匈牙利作家拉斯洛（László Krasznahorkai）、墨西哥小說家里維拉•加薩（Cristina Rivera Garza），以及日本作家村上春樹、美國小說家托馬斯•品欽（Thomas Pynchon）等老面孔。

韓國詩人高銀也出現在候選名單中。文學網站《Literary Hub》提醒讀者，雖然英國博彩網站公布了最新賠率，但「沒有人能真正預測結果」，並以韓江去年僅33倍賠率卻最終獲獎為例，顯示結果仍充滿未知。

＊經濟學獎鎖定美國學者

最後壓軸的經濟學獎則由美國學者幾乎包辦呼聲。熱門人選包括分析薪資結構與技術變遷的戴維•奧特（David Autor）、勞倫斯•卡茲（Lawrence Katz）；研究企業治理與種族歧視的瑪麗安•伯特蘭（Marianne Bertrand）、森希爾•穆拉伊納森（Sendhil Mullainathan）；以及探討經濟不確定性對投資與就業影響的尼可拉斯•布魯姆（Nicholas Bloom）。

根據規定，諾貝爾獎各獎項由不同機構負責評選：生理醫學獎由瑞典卡羅林斯卡研究所決定，物理、化學與經濟學獎由瑞典皇家科學院選出，文學獎由瑞典文學院頒布，和平獎則依據諾貝爾遺囑，由挪威諾貝爾委員會負責。