韓中秋連假11天大亂！全國15座機場「無限罷工」　245萬旅客受影響

▲南韓進入包括中秋節在內長達十多天的黃金連假，仁川國際機場擠滿旅客。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓10月2日至12日迎來包含開天節、中秋節（秋夕）與韓文節在內的11天「黃金連假」，然而就在旅遊需求暴增之際，全國15座機場卻接連爆發勞資爭議。包括仁川國際機場、金浦機場在內等勞工團體從昨（1）日起發動無期限罷工，部分安檢人員更宣布拒絕加班，實際等同於「軟性罷工」，恐波及245萬名旅客。

根據《韓聯社》與《東亞日報》，勞資糾紛自10月1日全面引爆。由民主勞動總合公共運輸工會仁川機場支部等組成的「全國機場勞動者連帶」宣布，來自仁川、金浦及其他13座機場約2000名勞工正式展開無限期大罷工，參與群體包含環境清潔、交通管理、消防與設施維護、保安檢查等基礎人力。

工會訴求主要集中在推行4班2輪制、補足長期不足的人力、改善子公司勞工待遇以及廢除不公平的外包制度。

韓媒《中央日報》指出，此次罷工行動正值假期旅遊人潮高峰，對航空營運造成潛在壓力。光是仁川國際機場預估11天內就有245萬人次進出，每天平均22.3萬名旅客，較去年同期增加11.5%。面對龐大人流，仁川機場公社與韓國機場公社已啟動緊急應對方案，臨時投入400多名替補人力，並調整出境大廳營運時段，同時研議增加安檢設備，降低衝擊。

此次罷工的核心爭議，集中在工會對勞動環境及人事制度的不滿。勞方主張，目前普遍實施的「3班2輪制」工時過長且包含連續夜班，導致過勞問題嚴重，因此要求轉換為「4班2輪制」，以縮短工時並確保休息時間。

同時，隨著仁川國際機場第四階段擴建完成，航班與旅客人數逐年攀升，但新增人力卻遠低於實際需求，工會呼籲必須立即補足正規編制，否則無法維持安全與效率。

此外，工會也要求改善子公司勞工待遇，認為目前母公司與子公司之間存在不公平契約結構，導致下游單位員工長期遭到壓榨。例如推車管理工人指出，現行制度將工時拆分成4至7小時不等，導致薪資甚至不足以維持基本生活。保安檢查人員則批評，在旅客與安檢設備增加後，卻沒有相應的人員補充，必須長期以加班方式彌補人力缺口。

他們的共同訴求還包括：保障每日8個小時工時、取消不合理的低價標案制度、禁止打壓工會等。

仁川國際機場保安檢查人員雖依法不得直接參與罷工，但已表態拒絕加班，實際效果等同於變相罷工。工會代表直言，「每逢連假，我們都要犧牲休假補充人力缺口，但機場公社卻一再忽視勞工權益。」

在韓國勞總與民主勞總的共同推動下，此次罷工聲勢持續擴大，部分單位甚至揚言，若政府與資方遲未回應，將延長罷工行動。