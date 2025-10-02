　
    • 　
>
存錢不用苦哈哈！50元硬幣＋小習慣讓你年底多出一筆驚喜基金

▲▼開銷,存錢,習慣,硬幣,基金,主題。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本流行「500日圓硬幣法」，在台灣則可改用50元硬幣存款，搭配省下來的零星花費與主題存錢法，年底就能累積一筆驚喜基金。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著秋天轉涼，各種連假出遊、聖誕趴、跨年聚會、尾牙、紅包禮物等花費接踵而來，常讓人覺得一逼近年末，錢一下子就花光。日本網站《TRILL》整理理財規劃師稻村優貴子的提醒：若能現在就開始「小額存錢」，到年底也能輕鬆累積出一筆驚喜基金，讓節慶花費更無壓力。

1、用「50元硬幣法」快速累積

在日本，許多人習慣用500日圓硬幣存錢，只要錢包裡出現500日圓，就不再花掉而是直接投進存錢罐。以每3天存一枚來算，一個月就能存下約5,000日圓，年底時累積約1萬5,000日圓，足夠支付一頓精緻晚餐或添購節慶禮物。

而在台灣最高面額的硬幣是50元，同樣非常適合拿來當作「小額存錢」起步金。做法相同，只要錢包裡出現50元硬幣，就立刻投入存錢罐或收納盒，不再動用。若能每3天存一枚50元硬幣，一個月大約可累積500至550元，持續到年底約能存下1,500至2,000元，足以買年末禮物或請自己吃頓好料。雖然金額不大，但能養成「看到50元就存起來」的好習慣，年底打開存錢罐時會發現驚喜。

2、把「沒花到的錢」直接存下來

今天忍住沒有外帶手搖飲、選擇帶便當上班、拒絕了打折商品的誘惑等，這些「省下來的錢」都能轉為存款來源。建議早上先記下省下的金額，晚上回家時把相同數字投入存錢罐或信封袋，累積下來會發現零碎金額也能變成一筆基金。

3、設定「主題存錢」更有衝勁

給存錢加上明確目標會更容易持之以恆，例如「跨年旅行基金」、「年末添購新外套基金」。舉例來說：今天不去電影院、改在家看串流省下250元，就立刻把那筆錢轉進「旅行基金」。有了清楚的目的，每個日常選擇都會更有方向，也更容易守住荷包。

提前準備，年底不再手忙腳亂

存錢不只是為了應付花費，更是給未來的自己一份禮物。現在就開始做起「小錢存起來計畫」，不需壓縮生活品質，也能在節慶到來時多一份底氣與從容。

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

他畢業5年「存到800萬」　曝累積資產祕訣

「我畢業三年存下500萬、畢業五年存下800萬。」創作者知美Jimmy在臉書上分享，他大四時利用時間，將研究所學分修完三分之一，並且為了賺錢，把握時間打工，之後他畢業了，除了領基本月薪，也經營自媒體、打造多元的收入來源，如今，他的月收入已經來到9萬3500元，「如果你想要長期累積自己的資產，那就是做好四個字『開源+節流』」。

多頭行情助攻　大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

存錢給愛妻驚喜　他回家路上車禍亡

定時定額金額創近1季新高！　小資族首選「鹹魚翻身+強勢科技」

飛日本5天4夜噴5萬！他嘆「超貴」反被酸

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

