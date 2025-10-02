存錢不用苦哈哈！50元硬幣＋小習慣讓你年底多出一筆驚喜基金

▲日本流行「500日圓硬幣法」，在台灣則可改用50元硬幣存款，搭配省下來的零星花費與主題存錢法，年底就能累積一筆驚喜基金。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著秋天轉涼，各種連假出遊、聖誕趴、跨年聚會、尾牙、紅包禮物等花費接踵而來，常讓人覺得一逼近年末，錢一下子就花光。日本網站《TRILL》整理理財規劃師稻村優貴子的提醒：若能現在就開始「小額存錢」，到年底也能輕鬆累積出一筆驚喜基金，讓節慶花費更無壓力。

1、用「50元硬幣法」快速累積

[廣告]請繼續往下閱讀...

在日本，許多人習慣用500日圓硬幣存錢，只要錢包裡出現500日圓，就不再花掉而是直接投進存錢罐。以每3天存一枚來算，一個月就能存下約5,000日圓，年底時累積約1萬5,000日圓，足夠支付一頓精緻晚餐或添購節慶禮物。

而在台灣最高面額的硬幣是50元，同樣非常適合拿來當作「小額存錢」起步金。做法相同，只要錢包裡出現50元硬幣，就立刻投入存錢罐或收納盒，不再動用。若能每3天存一枚50元硬幣，一個月大約可累積500至550元，持續到年底約能存下1,500至2,000元，足以買年末禮物或請自己吃頓好料。雖然金額不大，但能養成「看到50元就存起來」的好習慣，年底打開存錢罐時會發現驚喜。

2、把「沒花到的錢」直接存下來

今天忍住沒有外帶手搖飲、選擇帶便當上班、拒絕了打折商品的誘惑等，這些「省下來的錢」都能轉為存款來源。建議早上先記下省下的金額，晚上回家時把相同數字投入存錢罐或信封袋，累積下來會發現零碎金額也能變成一筆基金。

3、設定「主題存錢」更有衝勁

給存錢加上明確目標會更容易持之以恆，例如「跨年旅行基金」、「年末添購新外套基金」。舉例來說：今天不去電影院、改在家看串流省下250元，就立刻把那筆錢轉進「旅行基金」。有了清楚的目的，每個日常選擇都會更有方向，也更容易守住荷包。

提前準備，年底不再手忙腳亂

存錢不只是為了應付花費，更是給未來的自己一份禮物。現在就開始做起「小錢存起來計畫」，不需壓縮生活品質，也能在節慶到來時多一份底氣與從容。