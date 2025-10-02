日本新首相結果何時出爐？朝野召集臨時國會投票　自民黨勝算大

▲日本自民黨總裁選舉記者會，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨總裁選舉將於10月4日舉行，隨著石破茂辭去黨總裁職務，政府與執政自民黨研擬10月15日召開臨時國會，進行新任首相指名選舉，並且組建新內閣。由於在野黨在衆參兩院雖占多數席次，但始終缺乏統一立場，新任自民黨總裁極可能直接成為日本新任首相。

根據日媒《每日新聞》，日本政府與執政黨透露，臨時國會預計將於10月15日召集，並在當天完成衆參兩院議員的首相指名選舉，新內閣隨即成立。新內閣成立後，副大臣與政務官人事將陸續完成，預計在20日舉行首相演說，各黨代表提問則安排22至24日進行。

日本國會會期預計持續至10月中旬，屆時將審議包括取消汽油稅暫定稅率及2025年度補充預算案等相關法案，以因應物價高及經濟政策需求。

▲日本參議院8月1日召開臨時國會。（圖／VCG）

日媒《朝日新聞》指出，雖然野黨在數量上占優勢，但卻缺乏統一協調，使自民黨有時間與部分在野黨就連立合作提議進行協商。

此次臨時國會召集雖依例會在自民黨總裁選舉後立刻進行，但考量擴大自公連立政權框架與外交日程，包括10月底在馬來西亞進行的東南亞國協（ASEAN）首腦會議及川普（Trump）訪日，新首相可能面臨首次日美首腦會談，因此黨內希望在10月14日當週完成首相指名選舉及組閣，以避免政治空窗期影響政策推動。

在野黨協商方面，立憲民主黨、日本維新會與國民民主黨在首相指名投票中仍無法統合支持對象。

報導指出，三黨國會對策委員長會談於9月30日進行，然而最終仍無法達成共識，立憲民主黨未提出具體提案，國民民主黨則明言支持自家黨代表玉木雄一郎成為首信，在野黨談判破局，下次會議時間尚未確定。因此，這種分裂局面增加了自民黨新總裁直接當選首相的可能性。