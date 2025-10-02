　
國際

韓體壇界小巨人！12歲男童「暴風抽高205公分」　排球攔網不用跳高

▲▼就讀小學六年級的龍智勳，身高超過205公分。（圖／韓國小學排球聯盟）

▲就讀小學六年級的龍智勳，身高超過205公分。（圖／韓國小學排球聯盟）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名還在就讀小學6年級的排球選手龍智勳（音譯），因擁有高達205公分的傲人身高，引起體壇熱烈關注。他雖然接觸排球僅10個月，但已能憑藉身高優勢輕鬆攔阻對手進攻，展現出驚人潛力。外界期待這位年僅12歲的小巨人，未來能成為振興陷入低潮的南韓男子排球代表隊的中流砥柱。

根據《韓聯社》，龍智勳就讀於位在南韓江原道束草市的校洞小學，身為隊中主力攔中手（Middle Blocker，又稱副攻），他在9月25日至30日舉行的第58屆全國小學秋季排球大會中嶄露頭角。僅憑205公分的高度，他甚至不用起跳就能輕鬆封阻對手扣球，成為場上最受矚目的焦點。

校洞小學排球隊教練裴洙民（音譯）透露，「當初聽說他有驚人身高後，特地聯繫家長並安排轉學，從今年1月開始接受專業訓練。雖然正式學球時間不足一年，但龍智勳已展現強勁力量與優秀的技術學習能力，攔網能力遠超同齡選手。」

南韓小學排球聯盟首席副會長金相均（音譯）也對其表現大為讚賞，直言龍智勳「兼具身高、身體協調性與爆發力」三大優勢，若能在排協與小學聯盟的系統性培養，未來有望成為南韓男排的核心代表人物。

該聯盟其他關係人士接受韓媒《朝鮮日報》專訪時也透露，「其實龍智勳開始接受排球訓練的時間只有10個月，之前他的身高原本只有192公分，在短短一年內便長高到205公分。」

據悉，近年南韓男排陷入低潮，今年睽違11年重返國際排球總會世界男子排球錦標賽，卻以3戰全敗淘汰出局，僅止步小組賽；在亞洲排球聯盟（AVC）國家盃也僅獲得第4名。體壇認為，若能妥善栽培龍智勳，將有機會為低迷的南韓排球注入新動能。

報導指出，目前龍智勳仍在持續發育中，身高還有成長空間，未來除了攔中手外，也可能轉型為接應（Opposite Spiker）或主攻手（Outside Hitter）。他升學方向暫未確定，但普遍預測將進入同在束草市的雪嶽中學。

金相均強調，「這是南韓小學排球聯盟史上身高最高的選手，若能兼顧體型管理與科學化訓練，必能成為南韓排球的中流砥柱！」

獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

日韓要聞 南韓 排球 小巨人 傲人身高 205公分

