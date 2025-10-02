　
國際

烏克蘭愛國者「攔截率驟降剩6%」　俄飛彈1關鍵改良奏效

▲▼烏克蘭獲愛國者防空系統。（圖／路透社）

▲據信烏克蘭目前已獲得至少6套愛國者防空系統。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，俄羅斯成功改造伊斯坎德-M（Iskander-M）和匕首（Kinzhal）彈道飛彈，使其能夠在最後幾秒成功躲過烏克蘭防空系統，顯著削弱美軍愛國者（Patriot）飛彈的攔截能力。

烏克蘭與西方官員指出，俄羅斯可能已經改良射程長達500公里的伊斯坎德-M彈道飛彈、射程400公里的匕首（Kinzhal）空射彈道飛彈，這些飛彈一開始遵循傳統發射軌跡，卻在最後幾秒轉向俯衝，或者執行「混淆和躲避」愛國者攔截飛彈的機動動作。

《金融時報》分析倫敦資訊韌性中心（Centre for Information Resilience）蒐集的烏克蘭空軍公開資料後指出，烏軍彈道飛彈攔截率在今年夏天有所提高，並於8月攀升至37%，但9月卻突然暴跌至6%。

烏克蘭空軍也於1日通報，俄軍夜間發射的4枚伊斯坎德-M全數突破防線、命中目標。烏克蘭前任與現任官員透露，今夏至少4座基輔周邊無人機工廠遭到重創。

▲▼澤倫斯基視察在德國受訓愛國者飛彈系統的烏克蘭士兵。（圖／路透社）

▲澤倫斯基探訪在德國受訓愛國者飛彈系統的烏克蘭士兵。（圖／路透社）

美國國防情報局最近一份報告指出，由於最近的俄羅斯戰術改良，包括使其飛彈能夠改變彈道與進行機動，而非按照傳統彈道軌跡飛行，使得烏軍難以使用愛國者防空系統，抵禦莫斯科的彈道飛彈。

奧斯陸大學飛彈研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）等分析人士認為，俄羅斯並非透過昂貴的硬體改變，而是透過軟體調整導引系統，指示飛彈在擊中目標前迅速機動、陡峭俯衝，削弱愛國者飛彈的追蹤和攔截能力。

愛國者是基輔武器庫中唯一能夠擊落俄羅斯彈道飛彈的武器。與此同時，烏克蘭還面臨美國延遲交付防空系統的困境，關鍵軍事與基礎設施恐怕在冬天來臨之前被摧毀。一名烏克蘭官員坦言，這次飛彈改良對俄羅斯而言堪稱「改變全局」。

烏克蘭副外長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）表示，「俄羅斯人持續大幅升級伊斯坎德爾及其他飛彈技術」，強調盟友有必要阻斷西方製造的零件流入俄羅斯。

基輔並未公開證實數量與部署地點，但據推測目前已獲得至少6套愛國者系統，德國和挪威近期還會再提供3套。而烏克蘭總統澤倫斯基請求西方盟國提供最多10套系統。

 
10/01

426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

俄羅斯烏克蘭飛彈防空系統愛國者飛彈

