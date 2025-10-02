烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭能源部1日指出，俄羅斯對基輔州能源設施發動砲擊，導致車諾比核電廠部分系統斷電。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，俄軍此舉對全球安全構成重大威脅。

法新社報導，烏克蘭能源部在Telegram平台發布聲明表示，因俄軍攻擊基輔州能源基礎設施，車諾比核電廠內部設施遭遇緊急電力中斷。此次受損部位包括「新安全圍阻體」（New Safe Confinement），該設施用以包覆已在1986年爆炸的4號反應爐，以阻止輻射物質外洩至環境中。

能源部強調，電力中斷引發安全顧慮，雖暫未傳出輻射外洩，但仍對該區構成潛在風險。1986年4月26日，車諾比核電廠4號反應爐爆炸，引發全球最嚴重的核災之一，造成數百人死亡，並導致周邊地區大規模輻射污染，至今仍屬人類難以居住的高危地區。

澤倫斯基隨後於臉書發文表示，俄羅斯每日不斷延長戰爭，拒絕實施全面而具可信度的停火，同時頻繁針對烏克蘭能源設施發動攻擊。他指出，俄軍如今甚至危及核電廠與相關設施的運作安全，這不僅是對烏克蘭的威脅，也嚴重危害全球的集體安全。

烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯多次針對烏克蘭能源系統進行打擊，冬季期間尤其造成大量民眾缺電缺暖。國際原子能總署（IAEA）亦曾警告，戰火持續波及核設施，可能引發不可預測的核安風險。