　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭能源部1日指出，俄羅斯對基輔州能源設施發動砲擊，導致車諾比核電廠部分系統斷電。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，俄軍此舉對全球安全構成重大威脅。

法新社報導，烏克蘭能源部在Telegram平台發布聲明表示，因俄軍攻擊基輔州能源基礎設施，車諾比核電廠內部設施遭遇緊急電力中斷。此次受損部位包括「新安全圍阻體」（New Safe Confinement），該設施用以包覆已在1986年爆炸的4號反應爐，以阻止輻射物質外洩至環境中。

能源部強調，電力中斷引發安全顧慮，雖暫未傳出輻射外洩，但仍對該區構成潛在風險。1986年4月26日，車諾比核電廠4號反應爐爆炸，引發全球最嚴重的核災之一，造成數百人死亡，並導致周邊地區大規模輻射污染，至今仍屬人類難以居住的高危地區。

澤倫斯基隨後於臉書發文表示，俄羅斯每日不斷延長戰爭，拒絕實施全面而具可信度的停火，同時頻繁針對烏克蘭能源設施發動攻擊。他指出，俄軍如今甚至危及核電廠與相關設施的運作安全，這不僅是對烏克蘭的威脅，也嚴重危害全球的集體安全。

烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯多次針對烏克蘭能源系統進行打擊，冬季期間尤其造成大量民眾缺電缺暖。國際原子能總署（IAEA）亦曾警告，戰火持續波及核設施，可能引發不可預測的核安風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息
快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死
行李箱被摔壞秒賠一個全新的　她驚呼：華航現在是我爸
陸6歲弟頭長膿癬永遠禿了！　元凶竟是1寵物
快訊／屏東農藥行今早大火！　不時發生爆炸
光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴
第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

川普出手了！簽署行政命令「承諾捍衛卡達」　要求納坦雅胡道歉

美推「晶片五五分」代表對台肯定　許美華揭關鍵：台灣有談判籌碼

抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

川普出手了！簽署行政命令「承諾捍衛卡達」　要求納坦雅胡道歉

美推「晶片五五分」代表對台肯定　許美華揭關鍵：台灣有談判籌碼

抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

合庫前行員吞222萬稅款！公司急追回　仍挨罰200萬

抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

「台灣蝶王」王冠閎亞錦賽囊括雙金　成我國泳壇第一人

苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

天使鎖定703轟傳奇普侯斯！面試新任教頭人選

達人買日股2／一文秒懂日股ETF！00949當核心，市值首選645、661

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

國際熱門新聞

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

紐約20層大樓被劈開一道！煙囪全毀

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

川普出手了！簽行政命令「承諾捍衛卡達」

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

美政府關門首日　參議院連2輪表決未破局

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

慕尼黑自殺爆炸1死　啤酒節暫關全城戒備

更多熱門

相關新聞

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

烏俄戰爭膠著，戰場再度傳出戲劇性發展！烏克蘭第59獨立突擊旅的無人機部隊「高地之鷹」，近日成功以1架造價僅約500美元（約新台幣1.5萬元）的FPV自殺式無人機，擊落俄羅斯價值至少400萬美元（約新台幣1.2億元）的Mi-8多用途直升機。

台灣被點名　成俄石腦油最大買家

台灣被點名　成俄石腦油最大買家

札波羅熱核電廠斷電7天　澤倫斯基示警

札波羅熱核電廠斷電7天　澤倫斯基示警

俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

史上最大徵兵令　俄13.5萬役男恐被迫上前線

史上最大徵兵令　俄13.5萬役男恐被迫上前線

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯車諾比核電廠俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面