台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

▲台灣成為俄羅斯石腦油最大進口國。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《衛報》報導，儘管台灣自視為烏克蘭盟友，並且加入國際對俄制裁行列，卻也成為全球最大的俄羅斯石腦油（naphtha）進口國，2025年上半年進口金額高達13億美元。

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）1日發布報告指出，與去年同期相比，台灣今年上半年從俄羅斯進口石腦油總額激增44%，平均月進口量達到2022年的將近6倍。

數據顯示，2022年烏俄戰爭爆發至今，台灣累計採購680萬噸俄羅斯石腦油，總價值49億美元，占俄羅斯該產品總出口量的2成。

《衛報》指出，戰爭爆發後，台灣不僅加入國際制裁行列，更嚴格管制高科技設備出口至俄羅斯，在其他領域多次重申對烏克蘭的支持，外交部長林佳龍近期更在波蘭簽署協議，承諾援助烏克蘭戰爭受害兒童。不過，莫斯科能夠繼續打仗的資金，一部分就來自能源出口，其中數十億美元來自台灣。

▲俄羅斯無人機來襲，烏克蘭軍方開火攔截 。（圖／路透）

石腦油是一種原油產品，用於製造半導體產業不可或缺的關鍵化學品，而半導體產業不僅是台灣的經濟支柱，對於全球工業而言更是至關重要。台灣97%能源仰賴進口，被專家視為面對中國威脅時的重大弱點，而且至今尚未對俄羅斯化石燃料實施購買禁令。

環境權保障基金會主任、上述芬蘭智庫報告共同作者孫興瑄警告，「台灣不能忽視日益依賴俄羅斯化石燃料所帶來的風險」，此舉將破壞台灣與民主盟友的互信基礎。

但一些分析師認為，台灣採購俄羅斯石腦油的行為不應該被過度解讀。智庫「新歐亞戰略中心」（New Eurasian Strategies Centre）外交政策主管盧夫（John Lough）說，「這看起來像是台灣石化產業的機會主義行為。」

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員韋伯斯特（Joseph Webster）直言，來自台灣的石腦油採購收入「對克里姆林宮財政並非無關緊要」。關於外界對於烏俄及兩岸情況之間的對比，「這2個專制大國在不同的時間線上採取了不同方法。莫斯科的非法入侵是試圖阻止烏克蘭向西方靠攏的絕望嘗試，但北京有耐心得多，相信時間會站在自己這一邊。」