　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

▲▼俄羅斯石油。（圖／路透）

▲台灣成為俄羅斯石腦油最大進口國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》報導，儘管台灣自視為烏克蘭盟友，並且加入國際對俄制裁行列，卻也成為全球最大的俄羅斯石腦油（naphtha）進口國，2025年上半年進口金額高達13億美元。

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）1日發布報告指出，與去年同期相比，台灣今年上半年從俄羅斯進口石腦油總額激增44%，平均月進口量達到2022年的將近6倍。

數據顯示，2022年烏俄戰爭爆發至今，台灣累計採購680萬噸俄羅斯石腦油，總價值49億美元，占俄羅斯該產品總出口量的2成。

《衛報》指出，戰爭爆發後，台灣不僅加入國際制裁行列，更嚴格管制高科技設備出口至俄羅斯，在其他領域多次重申對烏克蘭的支持，外交部長林佳龍近期更在波蘭簽署協議，承諾援助烏克蘭戰爭受害兒童。不過，莫斯科能夠繼續打仗的資金，一部分就來自能源出口，其中數十億美元來自台灣。

▲▼圖為俄羅斯無人機來襲，烏克蘭軍方開火攔截 。（圖／路透）

▲俄羅斯無人機來襲，烏克蘭軍方開火攔截 。（圖／路透）

石腦油是一種原油產品，用於製造半導體產業不可或缺的關鍵化學品，而半導體產業不僅是台灣的經濟支柱，對於全球工業而言更是至關重要。台灣97%能源仰賴進口，被專家視為面對中國威脅時的重大弱點，而且至今尚未對俄羅斯化石燃料實施購買禁令。

環境權保障基金會主任、上述芬蘭智庫報告共同作者孫興瑄警告，「台灣不能忽視日益依賴俄羅斯化石燃料所帶來的風險」，此舉將破壞台灣與民主盟友的互信基礎。

但一些分析師認為，台灣採購俄羅斯石腦油的行為不應該被過度解讀。智庫「新歐亞戰略中心」（New Eurasian Strategies Centre）外交政策主管盧夫（John Lough）說，「這看起來像是台灣石化產業的機會主義行為。」

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員韋伯斯特（Joseph Webster）直言，來自台灣的石腦油採購收入「對克里姆林宮財政並非無關緊要」。關於外界對於烏俄及兩岸情況之間的對比，「這2個專制大國在不同的時間線上採取了不同方法。莫斯科的非法入侵是試圖阻止烏克蘭向西方靠攏的絕望嘗試，但北京有耐心得多，相信時間會站在自己這一邊。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電嘉義廠再傳工安　工人遭2萬伏高壓電擊
兄弟拚封王新莊門票完售　彩帶備妥5000條
被爆復合趙駿亞「閨蜜氣到決裂」　吳婉君發聲！
佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉
「麥德姆」颱風最快今晚生成！最新預測路徑曝
149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊　千里眼「死守廟門」金身
鏟子超人遇色狼！　正妹換衣服遭偷窺
陷吞善款爭議！AJ哥帶妻衝救災　圤智雨補刀：根本去作秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

女和2寵物犬搶奪雞塊　被護食羅威那犬「一口咬斷動脈」失血亡

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

6.9強震震垮大教堂！　聖人像「矗立瓦礫堆」毫髮無傷

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

女和2寵物犬搶奪雞塊　被護食羅威那犬「一口咬斷動脈」失血亡

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

6.9強震震垮大教堂！　聖人像「矗立瓦礫堆」毫髮無傷

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

21歲女被虎媽囚禁！活活餓死不敢逃原因曝　曾逃跑被發現遭毒打

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」　籲中央鬆綁法規助重建

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

長聖因有重大事項待公布　10月2日起暫停交易

桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

東野圭吾經典神作改編成台灣舞台劇！金馬影帝「攜手2老友」扛重擔

韓國囤房族「10人買4115房」　平民置產機會被壓縮

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

兄弟拚封王補賽韋禮加登板　高宇杰拆線回歸可期

【首迎上班上學日】直擊公館圓環首上班日塞爆！　網曝「羅斯福路往台北」連機車都不動

國際熱門新聞

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

菲6.9強震釀逾30死　宿霧宣布全面停課

美國聯邦政府　時隔7年再度停擺

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

美防長廢多元政策　只採男性體測標準

菲6.9強震釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

美軍全球將領罕見齊聚　川普：美國面臨內部戰爭

菲律賓宿霧深夜6.7強震！

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

美股收紅道瓊再創新高　不受政府停擺危機影響

赴日旅遊注意！日本感染性腸胃炎爆發

更多熱門

相關新聞

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

美國總統川普展開第二任期後，台灣面臨來自華府與北京的雙重壓力。一方面，中國國家主席習近平據傳正在遊說川普，要求美方公開反對台灣獨立；另一方面，白宮則向台灣施壓，希望將大部分半導體產業移轉至美國。專家認為，台灣最務實的策略仍是透過國會人脈，持續施壓白宮維持對台軍售與防衛承諾。

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名

美國關稅衝擊！無薪假飆至8505人　製造業占9成5

美國關稅衝擊！無薪假飆至8505人　製造業占9成5

大票人挺年輕男！他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

大票人挺年輕男！他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

札波羅熱核電廠斷電7天　澤倫斯基示警

札波羅熱核電廠斷電7天　澤倫斯基示警

關鍵字：

台灣俄羅斯石腦油能源貿易

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面