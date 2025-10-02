丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

▲ 歐盟哥本哈根峰會登場，佛瑞德里克森1日在記者會上發言。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在歐盟峰會上嚴厲警告，歐洲正面臨二戰結束以來「最困難且最危險局面」，呼籲各國正視俄羅斯透過無人機入侵及破壞活動展開的混合戰爭威脅。

《衛報》報導，佛瑞德里克森1日在哥本哈根主持歐盟領袖峰會時表示，「我希望每個人都能認知到這是一場混合戰爭，今天是波蘭，明天是丹麥，下周我們可能會在其他地方看到破壞或無人機攻擊」，強調所有歐洲國家都受到這場「俄羅斯混合戰爭」影響。

這場峰會聚焦於援助烏克蘭及加強歐洲防務，目標確保歐洲大陸在2030年以前準備好阻止入侵者。法國總統馬克宏對丹麥近期遭遇無人機入侵表達聲援，但論調相對謹慎，「我們必須變得強大，阻止一切侵略，但我們首先必須保持謹慎，避免任何升級行動。」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，儘管丹麥尚未正式歸咎不明無人機責任歸屬，但她觀察到明顯的模式，包括波蘭境內的無人機活動，以及俄羅斯戰機侵犯愛沙尼亞領空等事件，「這種模式來自俄羅斯，俄羅斯正試圖測試我們。」

本周2場歐洲峰會前夕，丹麥當局在機場發現大量不明無人機後，對民用無人機關閉空域；德國則派遣護衛艦抵達丹麥首都，加強空中監視，瑞典和法國也派出設備及人員支援。

歐盟委員會在會前提交的文件中，敦促成員國以「特別緊迫性」推動兩項計畫，包括建立「無人機防護牆」以偵測、追蹤和擊落此類飛行器，以及建立更廣泛的「東翼監視」系統，以防禦歐盟東部邊界。

然而，各國領袖對利用俄羅斯凍結資產為烏克蘭提供1400億歐元修復貸款的議題仍有分歧。德國總理默茨上周表態支持後，這項提案獲得更多動力，但法國、比利時和盧森堡仍有疑慮。比利時總理德威弗（Bart De Wever）直言，「拿走普丁的錢卻把風險留給我們，這種事不可能發生。」

芬蘭、瑞典和愛爾蘭等國1日宣布支持這項計畫，歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）則坦承，儘管她的團隊希望盡快推動，但並非所有成員國都支持這項計畫。她淡化該計畫將損害投資者對歐元區信心的憂慮，「如果你不對另一個國家發動戰爭，就不會有風險。」