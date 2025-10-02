川普點頭了！　首度援烏「機密情報」深入打擊俄能源設施





▲ 川普與澤倫斯基8月在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普據報首度批准向烏克蘭提供機密情報，協助基輔當局對俄羅斯境內能源設施發動長程飛彈攻擊。《華爾街日報》引述美方官員說法證實此消息，此舉代表川普政府首次直接支援烏軍深入打擊俄國內陸目標，同時要求北約盟友提供類似協助。

消息人士透露，相關情報將有助烏軍精確鎖定俄國煉油廠、天然氣管線及發電設施等目標，藉此切斷莫斯科石油收益，削弱其戰爭資金來源。不過一名官員表示，目前正等待白宮書面指導方針，才會正式與基輔分享相關機密資訊。

華府同時考慮向烏克蘭交付射程約800公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈及「梭魚」（Barracuda）等美製長程武器，但尚未做出最終決定。美國副總統范斯9月28日曾稱，華府正評估烏克蘭的長程飛彈請求，但最終決定權仍握在川普手中。

面對美方可能升級軍援，克宮發言人佩斯科夫不以為然，9月29日回應，「沒有任何萬靈丹能改變基輔政權在前線的處境」，更質疑若美製飛彈交付烏軍，「究竟是烏克蘭人發射，還是美軍出手？」

烏克蘭總統澤倫斯基上周向美媒Axios表示，一旦獲得更多長程武器，基輔將用來攻擊俄國境內目標，更點名克里姆林宮等權力中心。

俄羅斯外長拉夫羅夫則認為，戰斧飛彈議題主要源於「歐洲對華府施壓」，但不認為這是最終決定，「美國人不會提供戰斧飛彈給所有人。如果我沒記錯的話，在歐洲他們提供給西班牙和荷蘭。他們對其他人有所警惕。」

拉夫羅夫指出，「如果他們（美國）認為烏克蘭是個負責任的國家，會負責任地使用這些武器，那我會感到驚訝。」他也重申佩斯科夫的觀點，強調即便華府最終向基輔提供戰斧飛彈，烏克蘭前線局勢也不會改變。