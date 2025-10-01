俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

▲烏俄戰爭膠著，戰場再度傳出戲劇性發展，以無人機擊落直升機。（翻攝自Ukrainian Military YouTube）

圖文／鏡週刊

烏俄戰爭膠著，戰場再度傳出戲劇性發展！烏克蘭第59獨立突擊旅的無人機部隊「高地之鷹」，近日成功以1架造價僅約500美元（約新台幣1.5萬元）的FPV自殺式無人機，擊落俄羅斯價值至少400萬美元（約新台幣1.2億元）的Mi-8多用途直升機。

綜合外媒報導，事件發生於9月29日清晨，當時一架Mi-8直升機與一架Ka-52攻擊直升機疑似為了避開雷達偵測，採取低空飛行。結果其中一架Mi-8遭到FPV無人機「Shrike-10」襲擊。這款無人機為10吋平台，搭載PG-7M彈頭。

根據影片顯示，Mi-8直升機被擊中後，立即爆炸，隨後墜毀於一處空地並燃燒。烏軍稱這次行動「大獲成功」，更警告俄軍「不要妄想在空中給我們任何驚喜，那只會讓你付出慘重代價」。

這起事件是俄烏戰爭爆發以來，第2次有FPV無人機成功擊落直升機。FPV無人機主要用於攻擊坦克、火炮與補給線，因其體積小、成本低，且能透過即時影像遠端操控，被視為烏軍戰場上的「平價奇兵」。然而，成功擊中高速且路徑難以預測的直升機，仍屬極為罕見。

俄羅斯方面隨後證實，1架Mi-8確實在頓涅茨克州被擊中，並表示機組人員部分生還。但俄羅斯軍事部落客的Telegram頻道透露，當時機上共有5人，其中3人死亡，2人嚴重燒傷，目前傷勢危急。

Mi-8「河馬」（Hip）直升機是俄軍最廣泛使用的多用途直升機，可執行運兵、補給與醫療後送任務，也能掛載火箭彈、炸彈及反坦克飛彈。專家指出，這次被廉價無人機擊落，凸顯俄軍空中力量在低空行動時的脆弱性，恐迫使俄羅斯調整飛行戰術，或加大投資電子戰防禦措施。



