　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

烏俄戰爭膠著，戰場再度傳出戲劇性發展，以無人機擊落直升機。（翻攝自Ukrainian Military YouTube）

▲烏俄戰爭膠著，戰場再度傳出戲劇性發展，以無人機擊落直升機。（翻攝自Ukrainian Military YouTube）

圖文／鏡週刊

烏俄戰爭膠著，戰場再度傳出戲劇性發展！烏克蘭第59獨立突擊旅的無人機部隊「高地之鷹」，近日成功以1架造價僅約500美元（約新台幣1.5萬元）的FPV自殺式無人機，擊落俄羅斯價值至少400萬美元（約新台幣1.2億元）的Mi-8多用途直升機。

綜合外媒報導，事件發生於9月29日清晨，當時一架Mi-8直升機與一架Ka-52攻擊直升機疑似為了避開雷達偵測，採取低空飛行。結果其中一架Mi-8遭到FPV無人機「Shrike-10」襲擊。這款無人機為10吋平台，搭載PG-7M彈頭。

根據影片顯示，Mi-8直升機被擊中後，立即爆炸，隨後墜毀於一處空地並燃燒。烏軍稱這次行動「大獲成功」，更警告俄軍「不要妄想在空中給我們任何驚喜，那只會讓你付出慘重代價」。

這起事件是俄烏戰爭爆發以來，第2次有FPV無人機成功擊落直升機。FPV無人機主要用於攻擊坦克、火炮與補給線，因其體積小、成本低，且能透過即時影像遠端操控，被視為烏軍戰場上的「平價奇兵」。然而，成功擊中高速且路徑難以預測的直升機，仍屬極為罕見。

俄羅斯方面隨後證實，1架Mi-8確實在頓涅茨克州被擊中，並表示機組人員部分生還。但俄羅斯軍事部落客的Telegram頻道透露，當時機上共有5人，其中3人死亡，2人嚴重燒傷，目前傷勢危急。

Mi-8「河馬」（Hip）直升機是俄軍最廣泛使用的多用途直升機，可執行運兵、補給與醫療後送任務，也能掛載火箭彈、炸彈及反坦克飛彈。專家指出，這次被廉價無人機擊落，凸顯俄軍空中力量在低空行動時的脆弱性，恐迫使俄羅斯調整飛行戰術，或加大投資電子戰防禦措施。


更多鏡週刊報導
黃國昌偷拍揭密／「昌狗仔受害者名單再+1」　林楚茵爆郭台銘在總統大選期間遭跟監
馬太鞍溪堰塞湖溢流元凶曝光！山體崩塌深達403公尺　河道被墊高50公尺
北捷被飛踢通緝犯婦人落網　看見媒體高喊：盡量照！我是好人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
考照大變革！機車也要路考了　
快訊／台積電嘉義廠再傳工安　工人遭2萬伏高壓電擊
兄弟拚封王新莊門票完售　彩帶備妥5000條
被爆復合趙駿亞「閨蜜氣到決裂」　吳婉君發聲！
佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉
「麥德姆」颱風最快今晚生成！最新預測路徑曝
149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊　千里眼「死守廟門」金身
鏟子超人遇色狼！　正妹換衣服遭偷窺
陷吞善款爭議！AJ哥帶妻衝救災　圤智雨補刀：根本去作秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

女和2寵物犬搶奪雞塊　被護食羅威那犬「一口咬斷動脈」失血亡

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

6.9強震震垮大教堂！　聖人像「矗立瓦礫堆」毫髮無傷

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

女和2寵物犬搶奪雞塊　被護食羅威那犬「一口咬斷動脈」失血亡

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

6.9強震震垮大教堂！　聖人像「矗立瓦礫堆」毫髮無傷

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

21歲女被虎媽囚禁！活活餓死不敢逃原因曝　曾逃跑被發現遭毒打

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」　籲中央鬆綁法規助重建

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

長聖因有重大事項待公布　10月2日起暫停交易

桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

東野圭吾經典神作改編成台灣舞台劇！金馬影帝「攜手2老友」扛重擔

韓國囤房族「10人買4115房」　平民置產機會被壓縮

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

兄弟拚封王補賽韋禮加登板　高宇杰拆線回歸可期

「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直

國際熱門新聞

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

菲6.9強震釀逾30死　宿霧宣布全面停課

美國聯邦政府　時隔7年再度停擺

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

美防長廢多元政策　只採男性體測標準

菲6.9強震釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

美軍全球將領罕見齊聚　川普：美國面臨內部戰爭

菲律賓宿霧深夜6.7強震！

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

美股收紅道瓊再創新高　不受政府停擺危機影響

赴日旅遊注意！日本感染性腸胃炎爆發

更多熱門

相關新聞

奈良美智親畫收入全捐台灣花蓮

奈良美智親畫收入全捐台灣花蓮

日本知名藝術家奈良美智，近日在社群平台宣布，將把「奇異筆刺青」活動的所有收入全數捐出，用於支援花蓮賑災。他特別強調，將優先幫助較難獲得外界資源的地區。

林書豪飛機上巧遇馬友友！興奮喊：遇到傳奇

林書豪飛機上巧遇馬友友！興奮喊：遇到傳奇

札波羅熱核電廠斷電7天　澤倫斯基示警

札波羅熱核電廠斷電7天　澤倫斯基示警

蕉園防風支柱價揚　警運用無人機防竊

蕉園防風支柱價揚　警運用無人機防竊

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

關鍵字：

烏克蘭無人機直升機Mi-8俄烏戰爭鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面