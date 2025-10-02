　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

▲▼樺加沙颱風中央災害應變中心9月21日新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

▲樺加沙颱風中央災害應變中心9月21日新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮洪災釀嚴重災情，花蓮縣政府撤離不力成千夫所指。國民黨今（2日）反擊，稱9月21日當晚6時就已決策要擴大撤離，隔天早上才發紅色警戒通報，造成13個小時的通知延遲，是內政部長劉世芳嚴重失職。對此，民進黨秀出當時會議稿回應，中央前一晚就與「花蓮縣政府進行視訊連線」，通知撤離、提供所有撤離套圖資訊，甚至跟花蓮縣府說需要中央支援可以提出，感謝國民黨補充，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是45小時，為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？

對於撤離時序，國政基金會副執行長凌濤今召開記者會砲轟劉世芳嚴重失職，並指出，9月21日當晚6時就已依照台大團隊建議，決策擴大撤離到1800戶、超過8000人，6時開會結束就應馬上通知，但內政部竟然到晚上將近9點才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣政府，也並未同時發佈紅色警戒通報，拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報單，總計延誤黃金13個小時的關鍵時間。

然而將時序拉回22日下午3點的中央災害應變中心會議，當時花蓮副縣長顏新章報告指出，縣長人在國外，馬上要趕回來了，所以跟總統報告，對於樺加沙颱風，花蓮縣的黃色警戒線有32條，都在秀林鄉公所的10個村，這次最重要的是堰塞湖的撤離，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉，準備中型戰術輪車8輛、救護車1輛、兵力54名、警消105名、替代役13名，這些人力可以隨時申請。顏新章指出，收容部分，3個鄉鎮總共1837戶、實際居住的人數有6843人、收容地點有三處，目前收容人數是130人、依親總共有1365人、垂直避難的有5348人。

對於凌濤說法，民進黨發言人吳崢表示，花蓮災區復原持續進行，不僅中央、國軍全力投入，來自全台各地不分地區、國籍的超人們也紛紛自發幫忙災民。國民黨此時卻一心忙著噴口水。國民黨今天一早就開記者會想甩鍋中央，但可能沒有先去問問自家縣長徐榛蔚，結果大翻車！國民黨打手凌濤說，中央9/21晚上就決定撤離1800戶，隔天早上07:00才發布紅色警戒，拖延13小時。

吳崢指出，真相是，中央前一晚就與「花蓮縣政府進行視訊連線」，決定並通知花蓮縣政府要撤離，所有撤離套圖資訊也提供給花蓮縣政府，甚至跟花蓮縣政府說需要中央支援可以提出。謝謝凌濤補充這段，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是有32+13小時的應變時間！為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？待災區復原工作完成，這些都要回頭全盤檢視。

吳崢強調，災害發生至今已經進入第2週，國民黨開的第一場記者會，還是在噴政治口水，抹黑全力協助災區復原的中央政府團隊。試問這些在冷氣房滿口胡言天花亂墜的人，當中央進駐全力救災時你們人在哪？為災區付出了什麼？停止吧！災區需要的是幫忙的汗水，不是政治口水。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

偏鄉災後民眾用藥不中斷！綠委籲無人機送藥常態化　衛福部回應了

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

保守黨影子商貿大臣：台灣扮全球經濟發展關鍵角色　英國願緊密合作

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

偏鄉災後民眾用藥不中斷！綠委籲無人機送藥常態化　衛福部回應了

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

保守黨影子商貿大臣：台灣扮全球經濟發展關鍵角色　英國願緊密合作

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

胡瓜誇讚小禎男友！見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態

政治熱門新聞

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

救災最新進度　派中校以上軍官分7區負責

出錢又出力！童子賢、和碩捐5700萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

2026苗博雅被點名、吳怡農也有意願　蔣萬安：為市民福祉全力以赴

鄭麗文：台獨主張是騙局　揭藍營三缺

更多熱門

相關新聞

鏟子超人湧入花蓮！大馬女歌手泛淚

鏟子超人湧入花蓮！大馬女歌手泛淚

近日眾多「鏟子超人」進駐花蓮協助救災，就連來台發展的馬來西亞歌手陳佩賢Jesslyn都深受感動。陳佩賢今（2日）攜手師妹童雲晞、康庭瑋化身紅心字會公益大使，於中秋節前夕，前往台北市信義老人服務中心暨廣慈、達仁日間照顧中心，不僅陪伴長者們，也心繫花蓮，為受災戶與「超人們」加油打氣。

任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

綠委籲無人機送藥常態化　衛福部：朝三大方向推動

綠委籲無人機送藥常態化　衛福部：朝三大方向推動

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

關鍵字：

花蓮撤離災害國民黨民進黨凌濤劉世芳徐榛蔚傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面