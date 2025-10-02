尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

▲樺加沙颱風中央災害應變中心9月21日新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮洪災釀嚴重災情，花蓮縣政府撤離不力成千夫所指。國民黨今（2日）反擊，稱9月21日當晚6時就已決策要擴大撤離，隔天早上才發紅色警戒通報，造成13個小時的通知延遲，是內政部長劉世芳嚴重失職。對此，民進黨秀出當時會議稿回應，中央前一晚就與「花蓮縣政府進行視訊連線」，通知撤離、提供所有撤離套圖資訊，甚至跟花蓮縣府說需要中央支援可以提出，感謝國民黨補充，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是45小時，為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？

對於撤離時序，國政基金會副執行長凌濤今召開記者會砲轟劉世芳嚴重失職，並指出，9月21日當晚6時就已依照台大團隊建議，決策擴大撤離到1800戶、超過8000人，6時開會結束就應馬上通知，但內政部竟然到晚上將近9點才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣政府，也並未同時發佈紅色警戒通報，拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報單，總計延誤黃金13個小時的關鍵時間。

然而將時序拉回22日下午3點的中央災害應變中心會議，當時花蓮副縣長顏新章報告指出，縣長人在國外，馬上要趕回來了，所以跟總統報告，對於樺加沙颱風，花蓮縣的黃色警戒線有32條，都在秀林鄉公所的10個村，這次最重要的是堰塞湖的撤離，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉，準備中型戰術輪車8輛、救護車1輛、兵力54名、警消105名、替代役13名，這些人力可以隨時申請。顏新章指出，收容部分，3個鄉鎮總共1837戶、實際居住的人數有6843人、收容地點有三處，目前收容人數是130人、依親總共有1365人、垂直避難的有5348人。

對於凌濤說法，民進黨發言人吳崢表示，花蓮災區復原持續進行，不僅中央、國軍全力投入，來自全台各地不分地區、國籍的超人們也紛紛自發幫忙災民。國民黨此時卻一心忙著噴口水。國民黨今天一早就開記者會想甩鍋中央，但可能沒有先去問問自家縣長徐榛蔚，結果大翻車！國民黨打手凌濤說，中央9/21晚上就決定撤離1800戶，隔天早上07:00才發布紅色警戒，拖延13小時。

吳崢指出，真相是，中央前一晚就與「花蓮縣政府進行視訊連線」，決定並通知花蓮縣政府要撤離，所有撤離套圖資訊也提供給花蓮縣政府，甚至跟花蓮縣政府說需要中央支援可以提出。謝謝凌濤補充這段，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是有32+13小時的應變時間！為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？待災區復原工作完成，這些都要回頭全盤檢視。

吳崢強調，災害發生至今已經進入第2週，國民黨開的第一場記者會，還是在噴政治口水，抹黑全力協助災區復原的中央政府團隊。試問這些在冷氣房滿口胡言天花亂墜的人，當中央進駐全力救災時你們人在哪？為災區付出了什麼？停止吧！災區需要的是幫忙的汗水，不是政治口水。