快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

▲蛋襲民進黨部2嫌。（圖／記者張君豪翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨7月在民進黨中央黨部前舉辦反罷免集會，時任民眾黨林口區副主任李道翔與支持者洪慧治帶著雞蛋，找藉口要闖入大樓被保全與警方阻擋後，卻鑽漏洞，繞道地下停車場搭電梯上樓，錄下蛋洗黨部大門，並將影片上傳臉書。台北地檢署2日依無故侵入建築物罪起訴李、洪。對此，民進黨回應，對任何違法事件絕不寬貸，也希望司法勿枉勿縱。而涉案其中一人為民眾黨前幹部，身為黨主席責無旁貸，要求民眾黨與黃國昌應對此公開道歉。

起訴指出，華山商務大樓因集會遊行活動，現場管制人員進出，李道翔、洪慧治在下午4點試圖從大樓後方搭貨梯上樓，被保全攔下後，只好謊稱是要到3樓的補習班，因李道翔堅稱要進補習班拿東西，到場的派出所所長只同意李道翔1人進電梯，但李道翔在3樓停留太久，被派出所長找到並帶離管制區。李道翔、洪慧治嘗試失敗後，在外圍繞行發現大樓車道與地下停車場沒有警察、保全，由李道翔開車載著洪慧治進入後，直接搭電梯上樓，由李道翔朝民進黨中央黨部木製招牌丟雞蛋，洪慧治拿手機錄影，之後影片上傳臉書「李道翔–茶米聊政治」粉專。

對2人遭到起訴，發言人韓瑩表示，民進黨對任何違法事件絕不寬貸，也希望司法勿枉勿縱。而這起事件被起訴的兩人，其中一人已被發現是民眾黨的前幹部，迄今民眾黨仍未針對此事表達任何態度，如同他們日前違法聚眾在總統官邸前衝撞警察一樣，目無法紀、視民主法治於無物，令人遺憾。

韓瑩指出，黃國昌主席領導下的民眾黨，屢次出現暴力脫序行為，製造社會對立，已做了最壞的示範，身為黨主席責無旁貸，要求民眾黨與黃國昌應對此公開道歉。

事發當時，多個小草粉絲專頁如理觀點、進擊覺青質疑此事為民進黨自導自演、該男是反串、為何有門禁卡？實際上，不需要門禁卡也能搭乘大樓電梯至10樓黨部外，只是不能進入辦公室，李男以及協助攝影的洪男從地下室搭乘電梯一路往上，也僅到黨部門口朝外面黨徽丟雞蛋，確實並未進入。比對民眾黨新北黨部人事也可發現，李男曾擔任民眾黨林口黨部的副主任，並非單純支持者。