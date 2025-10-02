任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日投票，新主席將於11月1日全代會正式交接。對於是否會離情依依，國民黨主席朱立倫今（2日）笑回，「還好啦，我永遠都是國民黨黨員」，一直跟立法委員同志打拼了四年。至於國民黨中常委何鷹鹭昨對國民黨人士率團訪日表達不滿，朱立倫強調，國民黨路線一向是親美友日和陸，雖然黨內一定會有不同聲音，但立場一定是堅定支持台日之間有密切交流。

▲國民黨主席任期將至，對於是否會離情依依，朱立倫2日表示，「還好啦，我還永遠是國民黨黨員」。（資料照／記者徐文彬攝）

朱立倫2日下午出席國民黨在國家政策研究基金會的「立法實務研討會」，並於會前接受聯訪。針對今天參加立法實務會，對這會期國民黨團有什麼期許，朱立倫說，希望能夠朝野和諧針對很多重要民生法案來推動，「國民黨本來就是最重視民生的」，也希望民進黨放下鬥爭本質，能好好為民眾福祉來思考，一起來努力，針對很多重要法案預算來推動。

被問會不會有離情依依的感覺，朱立倫聽聞後微笑表示，「還好啦，我還永遠都是國民黨黨員」，一直跟立法委員同志打拼，跟大家已經拚了四年，整個成果是屬於國民黨全體立委、縣市長及黨務工作同仁。

另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜先後率團訪日，何鷹鹭昨在國民黨中常會後主動向媒體表示，當年是日本侵略中國，國共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，到底什麼意思。

媒體今也就此詢問朱立倫看法，朱回應，國民黨路線一向是親美友日和陸，「這是堅定立場」；國民黨跟日本互動密切，不管是日本國會議員或日本很多重要人士都到國民黨訪問，國民黨帶團訪日，非常成功，雖然黨內一定會有不同聲音，但國民黨立場一定是堅定支持台日之間有密切交流。