尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞　詭異畫面曝

▲ 男子在手機相簿裡發現人骨照片。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起詭異事件，一名男子幸運尋回遺失的手機，檢查相簿時卻發現多張人類骨骸的照片，畫面顯示死者躺在毯子上，一旁還有枕頭，令他當場嚇壞。

綜合《曼谷郵報》等當地媒體，這起事件9月30日透過臉書粉專「Kung Nattapon Kff」曝光，男子在曾旺他那路14巷附近遺失手機，所幸有好心人撿到聯絡他。但隔天上午約好取回手機時，他察覺歸還手機的人神情異常，行為舉止顯得精神不太穩定。

他返家後仔細檢查手機，竟發現相簿多了數張骸骨照片。照片中的人體遺骸明顯已呈現白骨狀態，躺在用毯子鋪成的床上，頭部還靠著枕頭，場景十分詭異。

男子隨即在社群媒體上分享經歷，並呼籲警方或救援人員搜查曾旺他那地區廢棄建築物，希望遺體能被妥善安葬或火化處理，照片在網路上引起熱議。

警方著手調查後在一棟4層樓廢棄建築的3樓發現這具嚴重腐爛的屍體，估計已放置3至4個月。附近一張床墊下方的身分證顯示，死者是來自南邦府的55歲男子La，家人稱他多年前離開清邁到曼谷找工作，但長達一年多來音訊全無。

尋獲手機的30歲男子名為斯拉尤特（Srayut），又稱巴斯（Bass）。他稱他撿到手機但只能使用相機，走到這棟他曾經露宿的廢棄建築，走到3樓發現遺體後嚇了一跳，便用手機拍下現場。他經常在附近撿垃圾，但稱他從未在這棟建築裡見過其他人。

當局研判巴斯的陳述並無可疑之處，且他顯然因發現遺體受到創傷，至今無法進食。至於La的死因及確切死亡時間仍有待法醫鑑識，家屬正安排領回遺體並處理後事。