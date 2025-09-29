男女海中「肉體交疊」激戰畫面曝！　芭達雅再爆水中活春宮

▲一對外國男女在芭達雅海中發生性行為，一旁遊客看傻眼。（圖／翻攝自Facebook／ท่านเปา，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅海灘再度出現活春宮事件，一對外國男女在海中裸體交疊，不但在水中熱吻，還公然進行性行為，絲毫不在乎一旁的遊客，整個過程被人錄下後在網路瘋傳，引爆泰國網友怒火。泰國警方已展開調查，但尚未確定確切發生地點，目前正積極追查這對當事人。

根據The Thaiger報導，臉書粉絲頁「ท่านเปา」27日分享影片截圖，只見畫面中有一對外國情侶無視周遭眾多泰國及外國遊客，在海中公然發生性行為。影片顯示，兩人在距離岸邊不遠的海水中發生關係，而距離他們不到100公尺處就有遊客聚集。

從影片截圖可以看到，兩人疑似全身赤裸泡在海中，女子背對著其他海灘遊客，而男子則是戴著太陽眼鏡，兩人面對面相擁，下身相貼，整個過程毫不避諱。根據目擊者表示，事發時間為夜間，但確切的日期和地點仍不明確。

該起事件在泰國網路上掀起軒然大波，然而這早已非外國人在泰國當地首次發生的活春宮事件，數日前普吉島才有一名俄羅斯男子在行駛中的皮卡車車斗上與泰國女子發生性行為，相關影片隨即引發爭議。該名男子目前已經被逮捕，並且被禁止入境泰國。泰國女子的處罰仍在法院審理中，另一名開車的俄羅斯人則已向警方自首。

網友紛紛留言痛批，「才剛從皮卡車上性愛事件中回過神，現在又看到海中性愛。泰國實在太驚奇了！」也有網友無奈地說，「這顯示了泰國法律和官員有多麼軟弱，外國人在泰國想做什麼就做什麼。」

芭達雅警察局副局長阿魯特·斯帕農（Arut Spanon）接受《第7頻道》採訪時表示，警方已開始調查此案，但尚未確定事發的確切地點。目前正努力確定時間和地點，以便追蹤這對情侶的身分。

根據泰國法律，在公共場所進行猥褻行為的違法者可面臨最高5000泰銖（約新台幣4200元）的罰款。