老翁巡菜園「遭大象活活踩死」　鄰居驚恐目睹喪命瞬間

▲大象攻擊老翁之後離開。（圖／翻攝khaosod）



記者吳美依／綜合報導

泰國巴真府（Prachinburi）一名79歲老翁晚間拿著手電筒巡視自家菜園時，意外發現一頭野生大象正在吃香蕉，隨後竟遭襲擊身亡。受害者被甩飛之後踩踏致死，遺體嚴重毀損。

khaosod等泰媒報導，警方25日凌晨1時50分接獲通報，抵達現場後發現受害者已經喪命，變形遺體落入路邊大水溝。

鄰居宋吉（Somkid Koson）回憶，他聽見狗吠聲之後外出查看，「一頭野象突然衝向他，把他當場殺死」，趕緊通知村長與居民，聯手將大象趕回他蘭國家公園（Thap Lan National Park）。

媒體推測，受害者巡視菜園時，不知道大象就在附近，可能不小心用手電筒強光直射大象臉部，激怒了大象，才會導致這起悲劇。

村長蘇里亞（Suriya）透露，這頭公象名為「阿布」，因為會發出類似狗叫的「阿布阿布」聲而得名，已在當地覓食3到4年。當天晚上8時、也就是案發不久前，村落監控小組才將牠驅趕離開，未料凌晨又返回村中。

蘇里亞還透露，阿布原本還跟另外2頭大象一起行動，該象群過去也曾造成森林官員死亡。死者兒子悲痛呼籲當局採取行動，找到預防與解決人象衝突的方法。