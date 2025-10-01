尪返家發現健康妻昏倒浴缸　充電手機觸電「胸口冒恐怖血痕」亡

▲女子被發現昏迷在浴缸。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名母親被人發現昏迷在自家浴缸中，送醫搶救後不治身亡，檢驗發現胸部和左臂有觸電燒傷痕跡，認為死因為洗澡時被正在充電的手機觸電受傷。

居住在都柏林郊區桑特里(Santry)的46歲女子安瑪莉(Ann-Marie O'Gorman)，2024年10月30日送醫後被宣告死亡。丈夫奧戈爾曼(Joe O'Gorman)表示，當天下午6時40分左右他出門送小女兒參加活動，晚上7時58分要回家時還與妻子通過電話，然而到家後發現妻子倒在浴缸中沒有反應。

奧戈爾曼表示，他注意到妻子的iPhone和一條充電線也在浴缸中，他把2樣物品移走後，再把妻子從浴缸中抱出來，緊急報案並且幫妻子CPR，急救期間注意到妻子手和胸部有紅色血痕。

調查人員表示，死者身體十分健康，每天早上都有固定上健身房的習慣，認為死因與手機觸電有關，除了胸部和左臂有嚴重燒燙傷，右手食指和拇指也全層皮膚燒傷。奧戈爾曼表示，希望妻子的故事能幫忙大眾了解在浴缸使用手機的危險性。