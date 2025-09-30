塔利班「切斷阿富汗網路」無預警鎖國！　全國與世隔絕

▲阿富汗遭塔利班政府全面斷網。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

阿富汗塔利班政府從數周前開始切斷光纖網路，以防止「不道德的行為」，30日更是全國大斷網，連衛星電視也無法使用。而國際網路監測機構NetBlocks證實，該國目前陷入「全面網路封鎖」的狀態，與外界徹底失聯。

《國際通訊社》表示，他們已無法與阿富汗首都駐喀布爾的辦事處取得聯繫。據了解，阿富汗各地的手機網路與衛星電視服務全都同步被中斷。事實上，自從塔利班2021年奪取阿富汗政權後，就不斷依循伊斯蘭教法對該國設立許多限制。

一名塔利班官員表示，電信中斷會「持續到另行通知為止」，未提供具體恢復時間表。

根據航班追蹤系統Flightradar24數據顯示，至少8班原定30日從喀布爾國際機場起降的航班遭到取消，機場運作受到嚴重衝擊。阿富汗私營電視台托洛新聞台（Tolo News）緊急通知觀眾，改透過社群媒體獲取最新消息，預期電視和廣播網路將持續受到干擾。

多名喀布爾居民向BBC表示，他們的光纖網路服務在29日下午5時左右突然中斷，不過由於斷網時間恰逢下班時段，因此許多民眾可能直到30日上午銀行與其他商業設施恢復服務時，才會察覺到網路斷線的全面衝擊。

NetBlocks在社群平台Mastodon發文指出，「阿富汗目前正處於全面網路中斷的狀態，塔利班當局正在實施道德控制措施，多個網路於早上時段分階段被切斷，電話服務目前也受到影響。」

據悉，早在數周以前，阿富汗多個省份的網路用戶就曾抱怨網速變慢或完全無法連線。

塔利班先前曾表示將建立「替代網路管道」，但未提供任何具體細節，當時的商界領袖曾警告，如果繼續施行網路禁令，經濟活動將遭受重創。

阿富汗新聞頻道1TV前總編輯海達里（Hamid Haidari）在斷網後感嘆，「孤獨感籠罩了整個國家。」他在X平台上諷刺表示，「阿富汗現在正式與北韓爭奪斷網冠軍。」

目前流亡美國的阿富汗前國會議員索萊曼希爾（Mariam Solaimankhil）在X上標記馬斯克寫道，「網路上沒有來自阿富汗內部的聲音，令人震驚。」

自2021年重新掌權以來，塔利班已實施一系列嚴厲限制措施。他們9月才將女性作者的著作從大學教學系統中移除，同時禁止教授人權與性騷擾相關課程。女性和女童更是首當其衝，被禁止在12歲以後接受教育，2024年底連最後的助產培訓課程也悄然關閉。

塔利班於2021年在美國及國際部隊撤離後，以閃電攻勢重新控制阿富汗，並依據其對伊斯蘭教法的詮釋實施各項限制。