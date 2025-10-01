花蓮民宿被「討住宿、休息」　老闆無奈：不該成為情勒理由

▲花蓮光復地區災情嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復地區近日受災，不少熱心人士投入救災，就有民宿業者表示，這次災情後有接到一些電話，對方表明是要救災，所以需要住宿或休息，而每次遇到天災，總會遇到這樣的情況，「救災，是每個人自己的選擇，卻不該成為情勒的理由」，話題引發討論。

「救災非常值得敬佩，但請讓愛心走得更長久。」有民宿業者在粉專表示，會在這時候談這件聽起來稍微有點負面的事，是因為他覺得有必要把價值觀表明清楚。民宿老闆回憶，幾年前富里918地震時，就曾有人打電話問「現在有沒有住宿的地震價？」讓他相當難過。

而這次光復災情發生後，也再次接到電話，對方表明是來救災，想要「住宿」或「休息」，讓他無奈嘆道，「救災，是每個人自己的選擇，卻不該成為情勒的理由。」

他指出，有同行選擇提供免費住宿，這是一份很大的付出與善意，令人敬佩。但同樣身為業者，還是得兼顧日常營運，只能以其他方式支持災區。他強調，「愛心，不只有免費一種方式。民宿的每一晚的房間、店家的每一份餐點，背後都有實際成本，能幫多少就多少，才是真正落實。」

他舉例，就像有人捐了十萬元，卻在小館吃滷肉飯結帳時說「我來救災的」，期待被打折或請客，這樣的心態讓人為難。「捐款是善舉，賣餐是生計，這是兩件不能混為一談的事。」

最後，他也提醒真正投入救災的朋友，若有住宿、休息或盥洗需求，應透過公家單位或協會統一聯繫，「走進資源分配體系內詢問，才會更有效率，也能確保愛心送到真正需要的人手上。」

貼文引發眾人共鳴，「將自己的付出視為理所當然殺價或佔便宜的理由，真的很讓人不舒服。用行動支持，也要用行動尊重」、「量力而為，多做事少說話！」還有網友直呼，「民宿離光復也有一段路，往返也要1~2小時，是真的去幫忙？沒有能力處理自己住宿的問題，就千萬不要去增加災區的困擾。」