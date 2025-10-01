鏟子超人「若想申請國外學校」　內華達大學副教授出手！網：超珍貴

▲全台各地鏟子超人湧入光復救災。（圖／古哥空拍法人提供）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮光復鄉近日因堰塞湖洪災，大批民眾面臨家園重創，也讓全台出現「鏟子超人」的善舉。美國內華達大學政治系副教授王宏恩特別釋出善意，凡是想申請國內外政治科學的「鏟子超人們」，他願意免費協助審閱並提供建議。

王宏恩昨日在Threads發文表示，「身為學者能做的不多。假如你是協助今年台灣任何天災賑災的學生，同時在今年要申請國內外的政治科學碩士班或博士班，可以把申請資料寄給我，我免費幫你看和給建議。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大量志工投入掃街與洗街作業。（圖／記者湯興漢攝）

對此，網友們紛紛回應，「這社會人士就知道根本超有價值，謝謝教授」、「推學術超人」、「好實用且珍貴的幫助」、「這個帥，謝謝教授，每個人都在用不同方式愛台灣這塊土地」、「救命！教授也太佛！那我需要留著你的資料一陣子了」、「每位善良的台灣人，都在用自己的方式，默默地愛著台灣」、「謝謝好人！大家都用自己的一份力量來幫助台灣」。

發文也釣出在美國環保署任職的台籍大氣科學家，直言「只要是環境相關領域，我都可以免費幫你審閱申請資料。我的背景是大氣科學，曾任北卡羅來納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）的研究科學家。」