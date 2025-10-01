　
社會 社會焦點 保障人權

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口　正妹「舉手」帶進醫護站縫合

記者陳以昇、許權毅／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩已釀18死，今日光復車站仍有大批鏟子超人湧入，且人潮跟昨日相比沒有減少跡象，站前排隊人潮甚至更多。今早有一名志工被玻璃割傷，手部出現3到4公傷口，正妹好友發現機警幫她舉著手衝進三總駐點醫護站，現場縫合、打破傷風，志工則說：沒關係還可以幫忙。

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

▲今早光復車站前人潮仍相當多。（圖／記者許權毅攝）

今日已經是收假第二天，光復車站每班列車仍都有大量人潮，志工們一下車就先領水、罐頭物資，隨後自行組隊或是接受分配，前往各地協助。《ETtoday新聞雲》觀察，今日約9點左右，站前人潮多，志工幾乎要並肩而行，站旁「雨鞋區」數量多，民眾紛紛挑選「戰靴」上陣。

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

▲▼志工留下的雨鞋擺滿在站前空地。（圖／記者許權毅攝）

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

來自台南的項小姐、曾小姐是同事，今天特別跟老闆請假搭車到光復；羅東清潔隊的游先生說，今天是放假，大家揪一揪自發過來幫忙，一行人組隊好，準備進入災區清運；花蓮監獄持續有受刑人加入救災，今日有10名受刑人從花蓮搭車進光復，8點進入，傍晚5點返回監獄。

▲▼志工,受傷。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼今早有志工受傷，手腕出現大傷口。（圖／記者許權毅、陳以昇攝）

▲▼志工,受傷。（圖／記者陳以昇攝）

約莫9點半左右，一名白衣志工衝進光復車站門口救護站，稱有民眾受傷急需要幫忙，但該處醫療站無法協助縫合，只能簡單包紮，隨即被指引進入車站內駐點的三總醫療站。白衣志工說，同伴因為在清理時，被倒下的櫃子砸傷，手腕被玻璃割傷，出現長約3到4公分傷口。

▲▼志工,受傷。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼三總駐點醫護站現場協助縫合、打破傷風。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼志工,受傷。（圖／記者陳以昇攝）

白衣志工趕緊幫受傷志工拉高手嘗試止血，由駐點醫生現場消毒縫合，至少4到5針，並且趕緊打破傷風。受傷志工說，今天第一天來，結果就受傷，但沒有關係，狀況還是可以繼續幫忙。

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【剛結婚卻辦喪事】罹難者兒悲憤：媽媽根本沒接到通知！

內政部：垂直避難非新創避難方法

內政部：垂直避難非新創避難方法

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，居民疏散撤離也成為關注焦點。針對「垂直撤離」問題，內政部今（1日）表示，垂直避難並非因應本次溢流新創的避難方法，花蓮縣107年水災危險潛勢地區保全計畫就有提及；內政部說，已一再強調需先確認居家穩固安全（如鋼筋混凝土）、有二樓以上，又不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

義賣寶可夢卡　海神余純安為花蓮賑災

義賣寶可夢卡　海神余純安為花蓮賑災

花蓮光復志工湧入　到災區可找「7村長」

花蓮光復志工湧入　到災區可找「7村長」

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

還有災民沒領到！花蓮縣府便當卻放到臭酸　鍾沛君：有誰餓死嗎？

還有災民沒領到！花蓮縣府便當卻放到臭酸　鍾沛君：有誰餓死嗎？

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩受傷志工車站光復人潮影音

