鏟子超人首日上工被割出5cm傷口　正妹「舉手」帶進醫護站縫合

記者陳以昇、許權毅／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩已釀18死，今日光復車站仍有大批鏟子超人湧入，且人潮跟昨日相比沒有減少跡象，站前排隊人潮甚至更多。今早有一名志工被玻璃割傷，手部出現3到4公傷口，正妹好友發現機警幫她舉著手衝進三總駐點醫護站，現場縫合、打破傷風，志工則說：沒關係還可以幫忙。

▲今早光復車站前人潮仍相當多。（圖／記者許權毅攝）



今日已經是收假第二天，光復車站每班列車仍都有大量人潮，志工們一下車就先領水、罐頭物資，隨後自行組隊或是接受分配，前往各地協助。《ETtoday新聞雲》觀察，今日約9點左右，站前人潮多，志工幾乎要並肩而行，站旁「雨鞋區」數量多，民眾紛紛挑選「戰靴」上陣。

▲▼志工留下的雨鞋擺滿在站前空地。（圖／記者許權毅攝）



來自台南的項小姐、曾小姐是同事，今天特別跟老闆請假搭車到光復；羅東清潔隊的游先生說，今天是放假，大家揪一揪自發過來幫忙，一行人組隊好，準備進入災區清運；花蓮監獄持續有受刑人加入救災，今日有10名受刑人從花蓮搭車進光復，8點進入，傍晚5點返回監獄。

▲▼今早有志工受傷，手腕出現大傷口。（圖／記者許權毅、陳以昇攝）



約莫9點半左右，一名白衣志工衝進光復車站門口救護站，稱有民眾受傷急需要幫忙，但該處醫療站無法協助縫合，只能簡單包紮，隨即被指引進入車站內駐點的三總醫療站。白衣志工說，同伴因為在清理時，被倒下的櫃子砸傷，手腕被玻璃割傷，出現長約3到4公分傷口。

▲▼三總駐點醫護站現場協助縫合、打破傷風。（圖／記者陳以昇攝）



白衣志工趕緊幫受傷志工拉高手嘗試止血，由駐點醫生現場消毒縫合，至少4到5針，並且趕緊打破傷風。受傷志工說，今天第一天來，結果就受傷，但沒有關係，狀況還是可以繼續幫忙。