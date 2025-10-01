全家買鮮奶送「擠奶神器」網笑翻　同步推迷你店舖積木59元加購

▲全家再推療癒小物引發話題。（影／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店再推療癒小物，今（1）日起至10月28日買指定鮮奶累積滿149元，就可獲得「牛奶嘴蓋」一個，讓「倒鮮奶」彷彿透過乳牛擠牛奶，視覺充滿趣味。另外針對「積木控」，全家推出袖珍版店舖立體造型積木，即日起買FamiCollection全品項飲料滿3件，就能用59元加購。

●買鮮奶送「牛奶嘴蓋」

全家先前才推出買飲料送「褲褲兔內褲」造成瘋搶，如今又推出「小廢物」讓網友大讚「不要這麼會出周邊！」全家小編昨日搶先在Threads上曝光「擠奶神器」，以乳牛的乳房為造型設計的「牛奶嘴蓋」，讓倒鮮奶彷彿在擠鮮奶。

貼文一出立刻爆紅，網友看了也紛紛留言「繼上次去全家問店員有無內褲，現在還要去問有無奶頭⋯⋯現在進全家的恥度有點大」、「不敢相信我竟然為了這個東西準備出門去買牛奶了」、「全家最近的贈品越來越抽象了」、「你們商品部是點歪了什麼技能？（喜歡的意思）」、「我不喝牛奶但是我需要這個酷東西」。

想獲得牛奶嘴蓋，即日起至10月28日，在全家購買「牧場直送4.0鮮乳」等指定鮮奶，消費滿149元，就贈送一個牛奶嘴蓋，數量有限，送完為止。

●全家店舖造型積木

除此之外，全家FamiCollection飲品近來推出3款新品「西芹綜合蔬果汁」、「蜂蜜黑木耳露」、「菊花柚香果茶」，特別瞄準想喝飲料，又怕造成身體負擔的健康族群，採用HPP冷高壓殺菌與保鮮技術，保持天然食材的營養及原味，減少不必要的人工添加物，新品皆獲得Clean Label潔淨標章驗證。

即日起購買FamiCollection全品項飲料，有「2件8折，3件77折」優惠，此外滿3件還可加價59元，將可愛袖珍版「全家店鋪立體造型積木」帶回家。

★7-ELEVEN

7-11近來推出「芬達橘子思樂冰」，即日起至10月28日還有萬聖節限定「撕」樂冰活動，凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰免費喝」，另有「2杯1元」等多款優惠，還有芬達獨家周邊等，活動限量50萬杯。

