　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

▲▼全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（香菜霜淇淋）。（圖／記者林育綾攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為了緊接而來的中秋、雙十連假，全家「Fami!ce霜淇淋」一次推出兩款截然不同的話題新品，包括大人系「UCC 經典炭燒咖啡霜淇淋」，還有挑戰味蕾的「香香菜菜霜淇淋」，此外超夯的IP「褲褲兔」新一波周邊推出，指定期間消費滿額就送。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

香菜控注意了，全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」，不同於想像中的濃烈口感，入口後是柔和奶香帶出淡淡香菜氣息，不僅能滿足香菜派，也讓想嚐鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用。

「香香菜菜霜淇淋」10月5日起將於「全台7間」全家Fami!ce品牌體驗店限定推出，包括：台北南海店、竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、彰化員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店

▼全家「香香菜菜霜淇淋」在全台7間店限定販售。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（香菜霜淇淋）。（圖／記者林育綾攝）

此外，Fami!ce霜淇淋去年攜手日本職人咖啡品牌UCC 推出「經典117咖啡」，大獲好評，今年再次推出「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣；更可綜合搭配鮮乳坊聯名「莊園牛奶霜淇淋」，兩者加乘創造滑順濃郁的口感層次，10月5日起在全台2,200間店舖開賣。

▲▼全家新推「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家新推「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

歡慶新品上市，全家串連實體店鋪與線上優惠，10月3日至10月6日，限時4天，全家APP「隨買跨店取」更推出霜淇淋「5支組合價188元」，每位會員限購買2組，兌換期限至115年2月20日。而在10月2日至11月4日一個月期間，至店舖購買任一品項霜淇淋，加價15元即贈「不沾手黑白巧克力醬」一份，為霜淇淋創造不同風格的甜點享受。

▲▼全家新品優惠。（圖／業者提供）

▲全家中秋連假推出「匠土司」家庭號優惠。（圖／業者提供）

全家中秋連假推出「匠土司」家庭號優惠，包含榮獲ITI三星獎章的「新纖麥土司」、日本技術指導製成的「原味覺土司」，以及選用鮮乳坊鮮乳打造的「厚切醇乳香土司」等4款人氣品項。10月3日起，全家APP將限量開放「原味覺土司」與「厚切醇乳香土司」單件8折券；10月4日至10月6日全台門市再祭出家庭號土司「任選兩件9折」優惠。

▲▼全家新品優惠。（圖／業者提供）

▲超夯的「褲褲兔」再推新一波周邊滿額送。（圖／業者提供）

另外，先前超夯的「褲褲兔」再推新一波周邊，10月3日至10月6日期間，單筆滿200元即贈褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」。10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感；並加碼推出滿688元「好禮3選1」活動，可獲得白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙等。

10月3日至10月12日，更祭出滿額贈點回饋活動，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，即可享1萬Fa點回饋，讓日常購物當下省，更能化為未來消費的籌碼。

★7-11「蛋黃酥霜淇淋」

7-11雪淋霜霜淇淋自10月1日至10月28日，攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」，將原料拌入鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色鹹甜交織，口味超還原又帶有清涼美味。

▲7-11攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，推出「蛋黃酥霜淇淋」。（圖／業者提供）

同時酷聖霜霜淇淋在90間限定門市，也將與「HWC黑沃咖啡」聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」，嚴選黑沃冠軍配方，使用100%阿拉比卡豆，將濃郁咖啡香氣注入霜淇淋，打造大人系的精品霜淇淋。

▲酷聖霜霜淇淋將與「HWC黑沃咖啡」，聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」。（圖／業者提供）

你可能想看

超商推「香菜氣泡水」還有霜淇淋！網驚：連這都不放過

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩
便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默喊「把妳家土填回去喔」！全場笑翻

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

消費熱門新聞

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

肯德基47折神券限時9天快閃

超夯髮品美式賣場限時搶購

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

全聯董座捐1千萬助花蓮　全台超商捐款管道一次看

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

更多熱門

相關新聞

香菜大軍集合！超商搶先賣香菜氣泡水

香菜大軍集合！超商搶先賣香菜氣泡水

香菜愛好者終於能實現「香菜自由」！除了先前造成話題的「香菜口味多力多滋」、「樂事香菜洋芋片」，近來全家便利商店又推出「香菜氣泡水」、「香菜霜淇淋」，網友在社群平台Threads 上表示「這世界瘋了，連氣泡水都不放過」，還有人說「吃香菜的自己創一個脆好嗎」、「自從看到全聯的香菜馬卡龍後，已經沒什麼能驚訝到我了」。

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

瑪黑餐酒秋冬新菜竟有香菜調酒

瑪黑餐酒秋冬新菜竟有香菜調酒

關鍵字：

全家香菜霜淇淋香菜UCC經典炭燒咖啡霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面