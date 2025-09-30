全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

▲全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為了緊接而來的中秋、雙十連假，全家「Fami!ce霜淇淋」一次推出兩款截然不同的話題新品，包括大人系「UCC 經典炭燒咖啡霜淇淋」，還有挑戰味蕾的「香香菜菜霜淇淋」，此外超夯的IP「褲褲兔」新一波周邊推出，指定期間消費滿額就送。

▲全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

香菜控注意了，全家Fami!ce霜淇淋推出新口味「香香菜菜霜淇淋」，不同於想像中的濃烈口感，入口後是柔和奶香帶出淡淡香菜氣息，不僅能滿足香菜派，也讓想嚐鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用。

「香香菜菜霜淇淋」10月5日起將於「全台7間」全家Fami!ce品牌體驗店限定推出，包括：台北南海店、竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、彰化員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店。

▼全家「香香菜菜霜淇淋」在全台7間店限定販售。（圖／記者林育綾攝）

此外，Fami!ce霜淇淋去年攜手日本職人咖啡品牌UCC 推出「經典117咖啡」，大獲好評，今年再次推出「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣；更可綜合搭配鮮乳坊聯名「莊園牛奶霜淇淋」，兩者加乘創造滑順濃郁的口感層次，10月5日起在全台2,200間店舖開賣。

▲全家新推「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）



歡慶新品上市，全家串連實體店鋪與線上優惠，10月3日至10月6日，限時4天，全家APP「隨買跨店取」更推出霜淇淋「5支組合價188元」，每位會員限購買2組，兌換期限至115年2月20日。而在10月2日至11月4日一個月期間，至店舖購買任一品項霜淇淋，加價15元即贈「不沾手黑白巧克力醬」一份，為霜淇淋創造不同風格的甜點享受。

▲全家中秋連假推出「匠土司」家庭號優惠。（圖／業者提供）

全家中秋連假推出「匠土司」家庭號優惠，包含榮獲ITI三星獎章的「新纖麥土司」、日本技術指導製成的「原味覺土司」，以及選用鮮乳坊鮮乳打造的「厚切醇乳香土司」等4款人氣品項。10月3日起，全家APP將限量開放「原味覺土司」與「厚切醇乳香土司」單件8折券；10月4日至10月6日全台門市再祭出家庭號土司「任選兩件9折」優惠。

▲超夯的「褲褲兔」再推新一波周邊滿額送。（圖／業者提供）

另外，先前超夯的「褲褲兔」再推新一波周邊，10月3日至10月6日期間，單筆滿200元即贈褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」。10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感；並加碼推出滿688元「好禮3選1」活動，可獲得白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙等。

10月3日至10月12日，更祭出滿額贈點回饋活動，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，即可享1萬Fa點回饋，讓日常購物當下省，更能化為未來消費的籌碼。

★7-11「蛋黃酥霜淇淋」

7-11雪淋霜霜淇淋自10月1日至10月28日，攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」，將原料拌入鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色鹹甜交織，口味超還原又帶有清涼美味。

▲7-11攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，推出「蛋黃酥霜淇淋」。（圖／業者提供）

同時酷聖霜霜淇淋在90間限定門市，也將與「HWC黑沃咖啡」聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」，嚴選黑沃冠軍配方，使用100%阿拉比卡豆，將濃郁咖啡香氣注入霜淇淋，打造大人系的精品霜淇淋。

▲酷聖霜霜淇淋將與「HWC黑沃咖啡」，聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」。（圖／業者提供）