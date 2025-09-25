快訊／全家開出8組發票大獎！花50元就中千萬　幸運門市一次看

▲全家開出發票大獎8組。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

財政部今（25日）開出最新一期2025年7、8月統一發票，全家便利商店也公布，這期開出8組發票大獎，開出店舖多位於新北、宜蘭、台中、高雄及新竹地區，其中宜蘭文昌店就開出一組特別獎1,000萬、一組特獎200萬，十分難得。

全家表示，這期「特別獎1000萬元」共開出3組，獎落全家新北土城義鴻店、新北三重華興店、宜蘭文昌店，幸運兒最低只花50元購買兩瓶米漿即中獎；另一位幸運得主則花費179元，購買uno pasta熱那亞青醬義大利麵及飲品，便將千萬大獎抱回家。

「特獎200萬元」開出2組，開出店舖為全家宜蘭文昌店、新竹寶山明湖店。頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎落全家新北樹林德園店、高雄曾德店及台中傑盛店，平均花費百餘元就幸運中獎，購買品項包括全家大滿足香辣涼麵、彩蔬洋芋沙拉、大豆營養棒、泡麵及科學麵等商品。

此外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供「專屬百萬元獎」，全家共開出3組，其中一位幸運得主透由全家APP，以30元購買紅豆牛奶就幸運抱走100萬大獎；另外兩位則分別獎落台中大里立新店、桃園高鐵二店，一位幸運兒以30元購買夯番薯，另一位則以74元購買飲品，就將百萬大獎帶回家。

▼全家開出8組發票大獎。（圖／業者提供）



全家表示，會員至全台4400間店舖，出示APP會員條碼或報會員手機號碼，可兌換200元六獎、500元雲端獎、800元雲端獎、1000元五獎發票，皆可獲得滿額折抵購物金，例如：兌換200元六獎發票，可直接領取現金200元，另回饋20元購物金（滿200元可折），若選擇存入Fami錢包，則可獲得2張滿100元折10購物金。

▼統一發票7、8月獎號出爐。（圖／社群中心製）