消費焦點 消費新聞

7-11新推「素食酸菜魚」、全家聯名金色三麥　超商鮮食新品一次看

▲▼7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品，複合店還有蔬食版的「酸菜魚」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN響應10月「世界素食日」，「天素地蔬」系列推出多款新品，即日起至10月14日享折扣，複合店甚至有「全素冰淇淋」、「蔬食版酸菜魚」。全家聯名「金色三麥」推出8道特色美食，包括「西班牙風味燉飯」、「剝皮辣椒雞奶油細扁麵」等。

▲▼7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 蔬食新品

7-11自有蔬食品牌「天素地蔬」在全台3千家門市導入專區，近期再次攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」與人氣蔬食品牌「祥和蔬食」，推出「陽明春天塔香G丁燴飯」與「祥和塔香香鬆飯糰」，三餐都能滿足消費者的需求。

▲▼7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

▲早餐「芝麻香鬆蛋三明治」、「雙色地瓜起司三明治」。（圖／業者提供）

近年也陸續強化商品結構，打造更齊全的商品選擇，如素火腿醬香炒飯、青醬堅果蘑菇義大利麵，還有早餐優惠組合「芝麻香鬆蛋三明治」、「雙色地瓜起司三明治」、暢銷品「金沙烤豆腐義大利麵」、「輕滷時蔬」。新品更有「松露蕈菇燕麥粥」選擇多樣。

▲▼7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

▲▼7-11特別在「世界素食日」推出優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

為回饋消費者，7-11特別在「世界素食日」展開活動，即日起至10月14日，冷藏鮮食全品項「單件95折」，冷凍指定品項還有「任兩件85折」、複合店指定商品享「任選兩件88折、三件85折」。

▲▼7-ELEVEN「天素地蔬」系列推出多款新品。（圖／業者提供）

▲複合店更有「全素冰淇淋」。（圖／業者提供）

同時7-ELEVEN也打造400家「天素地蔬複合店」，顛覆大眾對蔬食的想像，複合店販售「白胡椒米血脆片」，神還原夜市鹹酥雞香氣卻是全素。還有「煎台式蘿蔔糕」微波加熱就有現煎口感，以及「全素冰淇淋」清爽濃郁不打折；另有「酸菜魚」讓人驚呼竟能以蔬食詮釋，不會因為吃素就無法品嚐熱門料理。

★全家X金色三麥

全家近來與超人氣餐酒館「金色三麥」再度聯名，推出8道特色餐酒美食，除了復刻熱銷餐點，同時針對店內人氣口味進行創意變化。包括金色三麥風味煙燻德腸、鹹香烤飯糰創意結合的「德腸雙拼烤飯糰組」售價79元；另有使用甘甜海鮮湯熬煮的歐陸美食「西班牙風味燉飯」售價99元，獨自享用或多人分食都適合。

▲▼全家聯名金色三麥，推出8道特色餐酒美食。（圖／業者提供）

▲全家聯名金色三麥，推出8道特色餐酒美食。（圖／業者提供）
 
同步還有酸香脆口的「德式酸菜燻腸飯卷」、辣而不嗆且奶香不膩的「剝皮辣椒雞奶油細扁麵」、微麻帶香的「金色三麥椒麻香辣熱狗」、鹹香經典的「酥皮濃湯麵包」和輕鬆小食「蜂蜜芥末辣雞堡」，餐館級美食百元內就能開吃。

全家新型態熟食區「SOHOT炎選」則推出將鮮嫩雞肉炸至金黃酥脆的「金色三麥椒麻香雞排」，金黃麵衣灑上主廚特調的椒麻香料粉，售價59元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鴻海獲外資調高目標價至270元　看好強勁AI伺服器出貨成長

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

海裕芬兩個月接不到工作想接家庭代工　喉嚨卡東西緊急內視鏡

女網紅直播5小時不敢上廁所　憋到「感染尿血」急就醫

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

「鏟子超人」傳發燒腹瀉　衛福部長喊話別逞強：現場多為2類患者

台中女房仲狂吃體重飆破110公斤！求診就醫半年甩油27公斤

快訊／145萬人注意！0056續配0.866元　年化分配率9.4%

串流收視週榜／《暴風圈》4神劇霸榜！愛情短劇《盛夏芬德拉》爆紅

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

孫生花蓮救災「腳慘破皮」 公開鏟土影片：沒人在作秀

