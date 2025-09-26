　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11慶祝教師節連假及國際咖啡日，指定咖啡、飲品「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接教師節連假及「國際咖啡日」，超商即日起至9月29日紛紛推出限時優惠，7-11特選美式、特選拿鐵、珍珠歐蕾、琥珀小葉奶茶等「買2送2」；還有OPENPOINT APP「買8送4」；全家除了康康5多項「買1送1」，還加碼大杯特濃美式、特濃拿鐵，同商品不限冰熱「買2送2」，咖啡控可趁機買。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11自9月26日至10月1日門市咖啡優惠：

◾特選美式，買2送2（原價65元/杯）。
◾特選拿鐵，買2送2（原價80元/杯）。
◾特大杯厚乳拿鐵，買2送2（原價85元/杯）。
◾大杯精品美式，買2送2，（原價100元/杯）。
◾大杯精品拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。

9月26日至9月29日，飲品、冰品優惠：

◾咖啡珍珠歐蕾，買2送2（原價75元/杯）。
◾琥珀小葉奶茶，買2送2（原價60元/杯）。
◾福岡八女濃抹茶拿鐵／鹿兒島焙茶拿鐵，2杯99元（原價75元/杯）。
◾椪糖拿鐵，特價50元（原價80元）。
◾思樂冰全口味，大杯、特大杯，第二杯10元。
◾雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋，第二件10元。

7-11「教師節一日限定」9月28日加碼優惠：

◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，原價60元，買2送2。
◾伯朗Pure Brew美式咖啡無糖PET350，原價30元，買2送2。
◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果，原價18元，買2送2。
◾韓國熊津紅蔘飲，原價69元，任選買1送1，32包1000元。
◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲，原價69元，任選買1送1，32包1000元。
◾嘎哩嘎哩君剉冰棒（蘇打／巨峰葡萄），原價45元，買2送2。
◾韓國Sweetory可可球，原價55元，任選買2送2。
◾Teacher's帝雀斯蘇格蘭威士忌200ml，原價130元，2件199元。

●OPENPOINT 行動隨時取

7-11自即日起至9月30日於OPENPOINT 行動隨時取，推出「教師節快樂」買8送4優惠：

◾特選美式／特大濃萃拿鐵，買8送4（原價65元/杯）。
◾特選拿鐵／特大濃萃拿鐵，買8送4（原價80元/杯）。
◾特大杯厚乳拿鐵／榛果風味燕麥拿鐵，買8送4（原價85元、90元/杯）。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，買8送4（原價60元/杯）。
◾風味飲系列指定冰飲，買8送4（原價75元/杯）。
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，買8送4（原價60元/杯）。

▼7-11「教師節快樂」買8送4優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●康康5「買1送1」

全家9月26日到9月29日「康康5優惠」精選多項買1送1，包括：牧場直送4.0牛奶雪糕、百吉布丁大雪糕、FamiCollection鹼性離子水800 ml、可口可樂ZERO、PowerBOMB爆能能量飲料、雙響泡沙茶鍋燒湯麵，同品項「買1送1」。同時還有黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙「任選買1送1」。

▼全家康康5「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●APP隨買跨店取

全家9月26日到9月29日在「APP隨買跨店取」推出多項咖啡、茶飲與冰品優惠：

Let’s Café
◾特濃美式（大杯，冷熱不限）同商品買2送2。
◾特濃拿鐵（大杯，冷熱不限）同商品買2送2。

Let’s Tea
◾40元系列，12杯 314元。
◾55元系列，9杯314元。
◾65元系列，8杯314元。

Fami!ce
◾霜淇淋49元系列（不限口味），同價位系列9支314元。
◾冰塊杯 9杯94元。
◾酷繽沙經典黑炫系列，同品項2杯94元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家Let’s Café 特濃美式、拿鐵「買2送2」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家教師節連假飲品、冰品優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

萊爾富即日起至9月30日：

◾特大杯氣泡美式，買1送1（原價80元/杯）。
◾特大杯檸檬焙烏龍冰茶，買1送1（原價79元/杯）。
◾特大杯美式，買1送1（原價60元/杯）。
◾特大杯拿鐵，買1送1（原價70元/杯）。

▲萊爾富飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

●APP

萊爾富即日起至9月30日在「Hi-Life APP」還有年度最大咖啡優惠，大杯美式「買49送50」，換算下來平均每杯僅23元。

大杯拿鐵「買49送42」，平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

★OKmart

OKmart 便利商店教師節限定咖啡優惠，9月26日至9月28日登場，凡憑台北市教師會會員卡或教師證，即可享OKCAFE特大杯莊園美式／拿鐵，同品項「第2杯5折」。

▼OKmart 教師節咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

同期間，OKmart也推出會員專屬冰品優惠：
◾杜老爺高級甜筒、杜老爺玉井情人果大脆冰棒，第2件10元（原價30元）。
◾明治北海道特濃香草牛奶雪糕，買2送1（原價59元）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯規

網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

