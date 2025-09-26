全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

▲7-11慶祝教師節連假及國際咖啡日，指定咖啡、飲品「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接教師節連假及「國際咖啡日」，超商即日起至9月29日紛紛推出限時優惠，7-11特選美式、特選拿鐵、珍珠歐蕾、琥珀小葉奶茶等「買2送2」；還有OPENPOINT APP「買8送4」；全家除了康康5多項「買1送1」，還加碼大杯特濃美式、特濃拿鐵，同商品不限冰熱「買2送2」，咖啡控可趁機買。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11自9月26日至10月1日門市咖啡優惠：

◾特選美式，買2送2（原價65元/杯）。

◾特選拿鐵，買2送2（原價80元/杯）。

◾特大杯厚乳拿鐵，買2送2（原價85元/杯）。

◾大杯精品美式，買2送2，（原價100元/杯）。

◾大杯精品拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。

9月26日至9月29日，飲品、冰品優惠：

◾咖啡珍珠歐蕾，買2送2（原價75元/杯）。

◾琥珀小葉奶茶，買2送2（原價60元/杯）。

◾福岡八女濃抹茶拿鐵／鹿兒島焙茶拿鐵，2杯99元（原價75元/杯）。

◾椪糖拿鐵，特價50元（原價80元）。

◾思樂冰全口味，大杯、特大杯，第二杯10元。

◾雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋，第二件10元。

7-11「教師節一日限定」9月28日加碼優惠：

◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，原價60元，買2送2。

◾伯朗Pure Brew美式咖啡無糖PET350，原價30元，買2送2。

◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果，原價18元，買2送2。

◾韓國熊津紅蔘飲，原價69元，任選買1送1，32包1000元。

◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲，原價69元，任選買1送1，32包1000元。

◾嘎哩嘎哩君剉冰棒（蘇打／巨峰葡萄），原價45元，買2送2。

◾韓國Sweetory可可球，原價55元，任選買2送2。

◾Teacher's帝雀斯蘇格蘭威士忌200ml，原價130元，2件199元。

●OPENPOINT 行動隨時取

7-11自即日起至9月30日於OPENPOINT 行動隨時取，推出「教師節快樂」買8送4優惠：

◾特選美式／特大濃萃拿鐵，買8送4（原價65元/杯）。

◾特選拿鐵／特大濃萃拿鐵，買8送4（原價80元/杯）。

◾特大杯厚乳拿鐵／榛果風味燕麥拿鐵，買8送4（原價85元、90元/杯）。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，買8送4（原價60元/杯）。

◾風味飲系列指定冰飲，買8送4（原價75元/杯）。

◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，買8送4（原價60元/杯）。

▼7-11「教師節快樂」買8送4優惠。（圖／業者提供）

★全家

●康康5「買1送1」

全家9月26日到9月29日「康康5優惠」精選多項買1送1，包括：牧場直送4.0牛奶雪糕、百吉布丁大雪糕、FamiCollection鹼性離子水800 ml、可口可樂ZERO、PowerBOMB爆能能量飲料、雙響泡沙茶鍋燒湯麵，同品項「買1送1」。同時還有黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙「任選買1送1」。

▼全家康康5「買1送1」。（圖／業者提供）

●APP隨買跨店取

全家9月26日到9月29日在「APP隨買跨店取」推出多項咖啡、茶飲與冰品優惠：

Let’s Café

◾特濃美式（大杯，冷熱不限）同商品買2送2。

◾特濃拿鐵（大杯，冷熱不限）同商品買2送2。

Let’s Tea

◾40元系列，12杯 314元。

◾55元系列，9杯314元。

◾65元系列，8杯314元。

Fami!ce

◾霜淇淋49元系列（不限口味），同價位系列9支314元。

◾冰塊杯 9杯94元。

◾酷繽沙經典黑炫系列，同品項2杯94元。

▲▼全家Let’s Café 特濃美式、拿鐵「買2送2」。（圖／業者提供）

▲▼全家教師節連假飲品、冰品優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

萊爾富即日起至9月30日：

◾特大杯氣泡美式，買1送1（原價80元/杯）。

◾特大杯檸檬焙烏龍冰茶，買1送1（原價79元/杯）。

◾特大杯美式，買1送1（原價60元/杯）。

◾特大杯拿鐵，買1送1（原價70元/杯）。

▲萊爾富飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

●APP

萊爾富即日起至9月30日在「Hi-Life APP」還有年度最大咖啡優惠，大杯美式「買49送50」，換算下來平均每杯僅23元。

大杯拿鐵「買49送42」，平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

★OKmart

OKmart 便利商店教師節限定咖啡優惠，9月26日至9月28日登場，凡憑台北市教師會會員卡或教師證，即可享OKCAFE特大杯莊園美式／拿鐵，同品項「第2杯5折」。

▼OKmart 教師節咖啡優惠。（圖／業者提供）

同期間，OKmart也推出會員專屬冰品優惠：

◾杜老爺高級甜筒、杜老爺玉井情人果大脆冰棒，第2件10元（原價30元）。

◾明治北海道特濃香草牛奶雪糕，買2送1（原價59元）。