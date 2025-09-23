　
媽常用聯絡人名單「她一看笑哭」　子女們秒懂：傳LINE比較快

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少長輩習慣直接打電話，但年輕人偏好用訊息聯絡，就有網友分享媽媽的「常用聯絡人」備註，忍不住笑說怨念好重。只見原PO媽的常用聯絡人中，分別有「女鵝 一直掛斷要忍耐」、「鵝子 不接不回是常態」。貼文曝光後，不少人直呼「太可愛了吧！」話題引發熱議。

這名網友在Dcard心情板發文「我媽的常用聯絡人 怨念好重」，文中貼出截圖，只見原PO媽的常用聯絡人中，前兩位分別是兒子和女兒，但名稱卻是「女鵝 一直掛斷要忍耐」、「鵝子 不接不回是常態」，其他則相當正常，像是「最愛的老姐」、「最愛的老媽」。

原PO就在文中直呼，「超好笑，啊現在年輕人就不愛接電話啊！sorry，有事請傳LINE啦！」她也說自己掛媽媽電話，會發LINE告知在忙或在外面、並詢問什麼事，最後笑「我會叫哥哥好好反省一下。」

看到貼文後，許多人都留言表示相當有共鳴，「老一輩真的很愛直接打電話來，但真的不是隨時都有辦法接啊啊啊！他們不懂年輕人其實訊息通常都會秒回」、「我媽也是很愛用電話，可是現在傳LINE真的比較方便。」

但也有網友表示，「我光想到我女兒以後會直接掛我電話，叫我傳LINE就好，我就好難過」、「都會體諒他們，用電話聯絡，但是他們每次都講完他們要講的就掛電話，我們也是心累…幸好我爹娘還是傳LINE比較多，有急事才會打我電話。」

09/22 全台詐欺最新數據

快訊／樹林鐵皮工廠大火　一家3口失聯
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

