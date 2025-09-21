　
高鐵明起兩大新制上路！寧靜車廂啟動　坐臥走道可拒載

▲▼高鐵,台灣高鐵,列車,台南站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵寧靜車廂和走道禁止坐臥新制明起上路。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵明（22）日起有兩大新規正式上路，其中包括「寧靜車廂」以及「禁止坐臥走道」，旅客在車廂內使用手機等3C裝置要使用耳機，有通話需求須移至車廂玄關處，明起有3個月勸導期，3個月後勸導不配合將拒載；另明起旅客若坐臥車廂走道、通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽也將直接拒載。

高鐵「寧靜車廂」新制明天起正式上路，旅客若在車廂內使用3C裝置看影片等，必須佩戴耳機；若有通話需求，則需移至車廂玄關區域，不得在座位上大聲講電話。該政策比照日本新幹線作法，前3個月將以勸導為主，3個月後將祭出拒載手段，旅客若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車。

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守，盼旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音量的乘車文化。

高鐵也強調，新制針對的是手機外放、影片觀賞未戴耳機，或在車廂內大聲用手機通電話等狀況，對於嬰幼童或因疾病影響自主行為的旅客，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要之協助，寧靜車廂可兼顧親子友善。

另一項新規則則是針對「坐臥走道」亂象。高鐵過去曾發生旅客坐在車廂通道遭他人跨越引發衝突，或有人直接將行李箱放在走道當枕頭臥躺，嚴重影響動線。為此，高鐵明定9月22日起，旅客若在車廂走道、玄關通道或車站地板坐臥，妨礙乘車秩序與動線，經勸導仍不改善者，將可直接拒載。這項規範自9月22日正式上路，不設勸導期。

高鐵公司指出，相關新制是因旅客反映，希望高鐵公司針對乘車秩序及品質，包括旅客若有妨礙乘車與候車秩序、動線之行為，或有喧譁、以電子產品進行交談等進行更有效的管理措施，故特別針對明顯妨礙他人安寧之行為，且經勸導未改善者，納入得拒絕運送等措施，呼籲旅客遵守相關乘車規定，共同維護良好乘車環境。

