外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

▲警察幫忙完成外送。（圖／翻攝自Facebook／Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子應門取外送時，發現外送員竟然是一名穿著制服的警官，把他嚇了一跳，原來他原本的外送員在送餐途中遭警方逮捕，好心警官幫忙把他的餐點送到家中。

德州哈里斯郡(Harris)警方在臉書上分享，任職於第四分局的警官赫爾曼(Mark Herman)，近來在北斯普林大道(Spring Drive)2300街區，發現47歲司機卡里略(Ronaldo Carrillo)車上所掛的車牌與駕駛車輛不符，所以將他攔下進行調查。

警官後來認定卡里略是故意使用錯誤車牌，依涉嫌竄改政府紀錄被捕，關進哈里斯郡監獄中，然而發現他是一名外送員，被捕的時候正在運送一份Uber Eats 訂單。

好心的警官為了確保民眾能如期拿到餐點，所以暫時充當外送員，幫忙把餐點送到訂餐者手上。從警方分享的貼文中可看到，當民眾打開門取餐時，發現外送員是一名警官，臉上充滿了驚訝表情，貼文獲得網友大讚，「哈哈，開門的人嚇壞了」、「太棒了，真正的人民公僕」。