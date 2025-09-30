　
國際

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」掙扎畫面曝。（圖／翻攝自Conservation National Parks）

▲觀光船遭大象攻擊。（圖／翻攝自Conservation National Parks）

記者李振慧／綜合報導

波札那傳出大象攻擊事件，一群來自英國和美國的遊客在當地搭乘小船觀光時，一頭暴怒大象突然衝向他們，瞬間把船撞翻導致遊客落水，還用鼻子攻擊其中一名女遊客。

驚險事件27日發生在波札那北部奧卡凡哥三角洲(Okavango Delta)的淺水區，導遊帶著一群外國觀光客乘小船觀光時，由於位置太靠近一頭母象與兩頭小象，導致公象被激怒，朝觀光客衝了過來。

從網路流傳影片可看到，幾名遊客在小船上欣賞風景時，一頭公象憤怒涉水過來，一路追著一艘小船，最後成功把小船撞翻，導致船上4名乘客落水，牠還用象鼻繼續攻擊一名遊客，故意把人按入水中並踩踏。

大象疑似因為河水太混濁影響到視線，才放過被壓入水中的女遊客離開，女子後來在丈夫的幫助下獲救回到岸上。專家認為，女遊客真的非常幸運，如果再被大象壓個幾秒鐘，很有可能會被淹死」，批評因為導遊太靠近小象才會引發攻擊。

