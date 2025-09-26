模仿TikTok危險挑戰　17歲少年坐桌子「綁車子後面」暴衝斃命

▲美國傳出17歲少年因為網路挑戰死亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名17歲少年因為從事危險的TikTok挑戰，坐在一張綁在車子後的桌子上，結果不幸身亡。還有一名20歲女子也因為從事相同挑戰，導致頭部嚴重受傷。

賓州北安普敦郡(Northampton)近來傳出2起事故，2起案件都與年輕人模仿網路上流行的Surfing挑戰有關，造成1人死亡1人永久性傷害，不過2起案件是獨立事件，沒有關聯。

Two teenagers accused of driving recklessly while attempting "dangerous social media challenges" have been criminally charged in stunts that left one person dead and another with permanent brain damage, according to prosecutors in Pennsylvania. https://t.co/w5PHNfaZBH pic.twitter.com/O7xQ4v7uSq — ABC News (@ABC) September 25, 2025

地方檢察官巴拉塔(Stephen Baratta)表示，一起案件發生在6月1日，17歲少年納吉(David Nagy)，人坐在一張綁在朋友汽車後面的桌子上，朋友駕駛車速過快，導致桌子撞向一輛停在附近的車，導致少年死亡，駕駛被控過失殺人罪。

另一起案件發生在3月18日，19歲女子阿爾瓦拉多(Eniya Serina Alvarado)開車駕駛，20歲朋友則站在汽車後車箱上，結果人被甩出，造成頭部永久性傷害，駕駛面臨嚴重攻擊、魯莽駕駛等多項指控。

巴拉塔表示，受害者家屬希望透過這些案例，能幫助提醒民眾從事網路危險挑戰的風險，「大家必須明白，這些挑戰有可能會產生嚴重後果，不只參與者危險，就連旁觀者都有可能會有風險」。2起案件預計都有可能庭外和解，而不會正式開庭。