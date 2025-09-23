首例！日本「這地方」立法限制滑手機　每天僅能用2小時

▲日本首度針對「全體市民」設定手機使用上限。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本愛知縣豐明市議會22日通過一項前所未有的條例，規範市民在非工作、學習或家務時間，每天使用智慧型手機等裝置不得超過2小時。這是日本首度針對「全體市民」設定手機使用上限，將於10月1日施行，不過條例僅具建議性質，沒有罰則。

市府憂長時間使用手機影響家庭與學童

根據《日本經濟新聞》及《讀賣新聞》報導，豐明市政府指出，雖然智慧型手機已經成為現代生活的必需品，但長時間沉迷恐導致睡眠不足，縮短與家人相處時間，甚至妨礙孩童的健全發展。市府因此向市議會提出條例草案，鼓勵市民在非必要情況下，每日娛樂性使用手機或平板的時間應壓縮至2小時以內。

條例也針對兒童使用裝置設定建議時段，小學生最晚到晚上9點，國中生以上則延至晚上10點，同時呼籲各家庭應自行擬定規範，以建立良好習慣。市府強調，這並非要全面限制，而是希望提供一個「參考標準」，讓市民意識到長時間使用3C產品的風險。

議會拍板通過 建議而非強制

這項草案在市議會引發激烈討論，最終由19名議員（不含議長）進行表決，其中12人贊成、7人反對，最後以多數通過。市議會也同時通過附帶決議，明確指出「每日2小時」只是建議，市府在推廣時應以審慎、清楚的方式向市民說明，避免誤導或造成不必要的混亂，並建議日後定期檢視條例成效，必要時再進行修正。

豐明市長小浮正典則強調，該條例的精神是「提供參考，而非硬性規定」，希望藉由制度的象徵性力量，喚起更多家庭的關注。他也透露，條例的誕生源自今年6月市府的一場內部會議，當時有報告指出部分「不登校」（拒絕上學）的孩子因長時間沉迷手機，導致日夜顛倒，甚至無法參與輔導課程，讓政府決定加快行動，在9月新學期之前提出具體對策。

輿論分歧 家長支持vs網友酸爆

條例公布後，社群媒體立刻掀起熱烈討論。有批評聲浪直指「這是行政的不當介入」、「政府根本管太多」，認為就算制定了條例，也不可能讓所有人照辦，手機使用習慣應由家庭或個人決定。部分網友更直言，「不可能有人會聽」、「這是多此一舉的規定」。

不過，也有家長對此持肯定態度，認為能提供教育契機，提醒孩子不要過度依賴手機，避免形成「手機依存症」。支持者強調，即使條例沒有罰則，但至少能讓社會重新思考數位成癮的問題，對改善孩子的作息和家庭關係或許會有幫助。