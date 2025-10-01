快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

▲新北市大巨蛋模擬圖-淡水 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（1 日）正式對外宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。未來將以巨蛋園區模式，成為地區發展引擎，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，帶動周邊空間發展，並以「提早來、留下來、晚點走」的設計理念，將新北大巨蛋打造成為國際新焦點，讓新北市登上國際舞台。

新北市長侯友宜今年3月宣布啟動新北大巨蛋選址評估，當時納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。今日市政會議公布最終兩個地點，也就是「樹林機五、淡海二期」。

新北市副市長劉和然表示，經過半年的分析、討論、專家學者請益及評估，擁有全國最大人口數且便捷交通路網的新北市，有很厚實的基本需求，故新北大巨蛋確有規劃興建的必要，未來更可與台北大巨蛋相輔相成，提升台灣國際能見度。在過程中，各界專家均提出「基地本身腹地要夠，且交通便捷性為重中之中」基本要件，同時若能擁有豐富外部資源，如，觀光景點、文化遊憩等，是足以加分的因素。原本6處候選地點各有其優劣面向，但透過專家學者問卷，借重各方的專業及經驗，最後綜合歸納出「樹林機五、淡海二期」等2處最適區位，並提出整體的區域空間發展構想，落實新北市2050發展願景。

▲新北市大巨蛋模擬圖-樹林 。（圖／新北市政府提供）



侯友宜提到，新北大巨蛋是新北市2050發展願景中很重要的目標之一，今天只是第一步，因為新北大巨蛋一開始定位就是要結合周邊發展，以「新造鎮」概念推動，服務對象不只是新北市民，而是全台灣、甚至到整個亞洲。所以，就如同各方專家學者所說，一個國際型的體育園區，不能只侷限在看完比賽或表演後就馬上離開，而是要有能力吸引民眾提前或留下來消費的活動模式，也就是「提早來、留下來、晚點走」的設計理念。

侯友宜提到，淡水在交通三箭改善後，交通便捷度得以提高，而旅程時間將有效大幅縮短，豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，備受專家肯定，只是相關用地取得還寄望中央協助，這部分也會持續與內政部溝通爭取；另一個地點，位在樹林運休中心南側，樹林、新莊及板橋交界，捷運LG18站旁邊，可透過軌道路網同時銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃園捷運棕線，未來還可以整合樹林火車站，在公路方面還可以透過台65快速道路銜接國道1號、3號，完整便捷的交通網絡及多元的運輸模式，是專家學者推崇的重點，同時規劃主導權在市府，未來透過整體開發模式，提供充足的體育場、停車場及商業區腹地，園區面積約達23公頃，含括大型商場、飯店、遊樂設施等遊憩資源，將以東京巨蛋為樣板，提供市民新的遊憩體驗。

劉和然補充，透過跨界合作，已完成第一階段對市民承諾半年內提出2處建議地點的目標，後續將由市府體育局持續委託專業顧問團隊進行更細緻的可行性評估，包括：規劃主導權、開發財務分析、交通衝擊及軟硬體配套機制等內容，期望在統整各詳盡的配套措施後，提出新北大巨蛋的最後落腳處，並啟動相關都市計畫程序，儘早完成新北市民共同的期待夢想。



