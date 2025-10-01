　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

▲▼ 新北市大巨蛋模擬圖-淡水 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市大巨蛋模擬圖-淡水 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（1 日）正式對外宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。未來將以巨蛋園區模式，成為地區發展引擎，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，帶動周邊空間發展，並以「提早來、留下來、晚點走」的設計理念，將新北大巨蛋打造成為國際新焦點，讓新北市登上國際舞台。

新北市長侯友宜今年3月宣布啟動新北大巨蛋選址評估，當時納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。今日市政會議公布最終兩個地點，也就是「樹林機五、淡海二期」。

新北市副市長劉和然表示，經過半年的分析、討論、專家學者請益及評估，擁有全國最大人口數且便捷交通路網的新北市，有很厚實的基本需求，故新北大巨蛋確有規劃興建的必要，未來更可與台北大巨蛋相輔相成，提升台灣國際能見度。在過程中，各界專家均提出「基地本身腹地要夠，且交通便捷性為重中之中」基本要件，同時若能擁有豐富外部資源，如，觀光景點、文化遊憩等，是足以加分的因素。原本6處候選地點各有其優劣面向，但透過專家學者問卷，借重各方的專業及經驗，最後綜合歸納出「樹林機五、淡海二期」等2處最適區位，並提出整體的區域空間發展構想，落實新北市2050發展願景。

▲▼ 新北市大巨蛋模擬圖-樹林 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市大巨蛋模擬圖-樹林 。（圖／新北市政府提供）

侯友宜提到，新北大巨蛋是新北市2050發展願景中很重要的目標之一，今天只是第一步，因為新北大巨蛋一開始定位就是要結合周邊發展，以「新造鎮」概念推動，服務對象不只是新北市民，而是全台灣、甚至到整個亞洲。所以，就如同各方專家學者所說，一個國際型的體育園區，不能只侷限在看完比賽或表演後就馬上離開，而是要有能力吸引民眾提前或留下來消費的活動模式，也就是「提早來、留下來、晚點走」的設計理念。

侯友宜提到，淡水在交通三箭改善後，交通便捷度得以提高，而旅程時間將有效大幅縮短，豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，備受專家肯定，只是相關用地取得還寄望中央協助，這部分也會持續與內政部溝通爭取；另一個地點，位在樹林運休中心南側，樹林、新莊及板橋交界，捷運LG18站旁邊，可透過軌道路網同時銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃園捷運棕線，未來還可以整合樹林火車站，在公路方面還可以透過台65快速道路銜接國道1號、3號，完整便捷的交通網絡及多元的運輸模式，是專家學者推崇的重點，同時規劃主導權在市府，未來透過整體開發模式，提供充足的體育場、停車場及商業區腹地，園區面積約達23公頃，含括大型商場、飯店、遊樂設施等遊憩資源，將以東京巨蛋為樣板，提供市民新的遊憩體驗。

劉和然補充，透過跨界合作，已完成第一階段對市民承諾半年內提出2處建議地點的目標，後續將由市府體育局持續委託專業顧問團隊進行更細緻的可行性評估，包括：規劃主導權、開發財務分析、交通衝擊及軟硬體配套機制等內容，期望在統整各詳盡的配套措施後，提出新北大巨蛋的最後落腳處，並啟動相關都市計畫程序，儘早完成新北市民共同的期待夢想。


 

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強「麥德姆」颱風　最新路徑曝
金秀賢神隱6個月　近照曝光
快訊／大谷翔平炸裂！　外卡首戰首打席就開轟
菲6.9強震逾30死！　宿霧宣布「全面停課」
電價調漲！10月新制今上路　懶人包一次看
鴻海「Model B」驚見掛牌上路！　YTR曝亮點
快訊／台股大漲近300點！　台積電漲25元至1330
快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」優先評估
北捷被踹婦的都市傳說！　網紅揭「丐幫」黑料
水槍超人加入！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典半夜匯款」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「麥德姆」颱風　最新路徑曝

台南交安月成果出爐　7至9月死亡事故少21人「順安2.0」加強執法

網傳「長者優先候補、專屬綠色通道」5大特權　台鐵澄清：非事實

白宮正式宣布「聯邦政府午夜關門」！　

首個國安背景出身　資深外交官劉海星入主中共中聯部任部長

【廣編】法國皇家攜手逾百家動物醫院連四年推健檢　今年再加碼營養支持

太囂張！詐騙機房就在金門「檢直搗民宅逮人」　聲押禁見獲准

花蓮光復災後第9天！消防署曝缺這11項物資　持續辦理調度和發放

大谷翔平炸裂！外卡首戰首打席開轟 道奇1：0領先

北大武山步道整修受阻延後開放　全額退費辦法出爐

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

面對近來營建業勞工短缺與原物料價格持續上漲等問題，新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度。

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

新北特搜隊已救援撤離光復鄉逾200名民眾　侯友宜：攜手共渡難關

獅終止大巨蛋6連敗　奧德銳說好累

