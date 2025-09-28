新北特搜隊已救援撤離光復鄉逾200名民眾　侯友宜：攜手共渡難關

▲新北市府消防局特搜隊在花蓮光復鄉佛祖街46巷堪查開挖搜尋任務。（圖／新北特搜隊提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰壩，導致光復鄉多處嚴重災情。新北市府消防局今（28日）表示，截至今日，新北市已累計動員188人次消防、義消、民間救難團體及醫護人員等，與中央及各縣市搜救隊通力合作，持續尋找失蹤者，至上午6時止，新北特搜已執行逾165件人命搜救任務，救援撤離超過200名民眾。對此，新北市長侯友宜強調，新北一定會持續陪伴花蓮，攜手共渡難關。

新北市府消防局28日上午表示，今持續派遣特搜人員投入搜尋與災後清理行動；而截至今日，新北市已累計動員188人次消防、義消、民間救難團體及醫護人員，並出動45輛消防車、12架空拍機、3艘橡皮艇與2隻搜救犬，與中央及各縣市搜救隊通力合作，持續尋找失蹤者，盼能讓家屬早日團圓。

新北市府消防局說，昨新北特搜進入佛祖街46巷3之1號執行開挖任務。該屋先前曾尋獲二具大體，研判仍可能有其他受困者。隊員徒手挖掘、肩扛器材，在濃烈屍臭與泥水中全身陷泥。午後水勢驟漲，泥水灌入屋內，特搜人員緊急撤上屋頂，完成全區勘查後才撤出。統計至今上午6時止，新北特搜已執行逾165件人命搜救任務，救援撤離超過200名民眾，展現堅強行動力與救援能量。除專案搜索外，特搜大隊亦支援水箱車，協助和平街32號、35號、37號及39號等受災住戶與道路清理，加速社區恢復基本生活環境。

新北市長侯友宜表示，新北消防馳援花蓮已超過百小時不間斷，跨局處也全面動員，民政局第一時間調派43名同仁及替代役協助物資收發、分類與搬運，環保局則出動27人與20輛機具，日以繼夜清除淤泥、家具與廢棄物，奮戰至深夜。

「這是一場與時間賽跑的救援，更是一場全台團結的戰役。」侯友宜強調，新北一定會持續陪伴花蓮，攜手共渡難關。為協助受災居民早日回歸正常生活，新北市政府推動「原住民返鄉重建補助計畫」。凡設籍新北市、在花蓮光復鄉有三親等內親屬居住的原住民族家庭，每戶可申請1萬元補助，鼓勵族人返鄉協助家園重建，並簡化流程以減輕申請負擔。

新北市府消防局長陳崇岳指出，特搜人員日以繼夜奮戰，兼顧搜救與清理工作，「每一滴汗水，都是為了讓災民能早日重建家園、回歸生活正軌。」這次行動充分展現「救災不分你我、團結一心」的精神，凝聚全台最堅強的防線。

▼新北特搜隊在花蓮光復鄉執行水箱車至和平街協助道路清理任務。（圖／新北特搜隊提供）