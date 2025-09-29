　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

▲新北消防特搜於支援任務結束後向這片受難土地致上最深的敬意。（圖／新北市府消防局提供）

▲新北消防特搜於支援任務結束後向這片受難土地致上最深的敬意。（圖／新北市府消防局提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉市區多處被馬太鞍溪堰塞湖溢流的泥流掩蓋，新北市府消防局23日起進駐協助救災。新北市消防局今（29日）表示，七天以來，新北消防累計投入420人次，完成167件救援任務，逐戶搜索167戶住家，協助安全疏散232位受災民眾，並由特搜醫療組現場救治13名患者，特別在最險峻的佛祖街區域，特搜隊員徒手開挖，冒著泥水灌流與建物倒塌危險深入屋舍，而在最後一天任務結束後，新北特搜全體同仁，以肅立與敬禮的方式，向這片曾受難的土地致上最深的敬意。

新北市消防局29日說，花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，造成嚴重災情，他們自9月23日接獲任務起，連續七日共計136小時不間斷全力馳援，晝夜不歇，與全國搜救力量並肩作戰，終告一段落；七天以來，新北消防共出動150名消防、義消、民間救難團體及醫護人員、40輛救災車輛、12架空拍機、3艘橡皮艇、2隻搜救犬，累計投入420人次，完成167件救援任務，逐戶搜索167戶住家，協助安全疏散232位受災民眾，並由特搜醫療組現場救治13名患者。

新北市消防局指出，特別在最險峻的佛祖街區域，特搜隊員徒手開挖，冒著泥水灌流與建物倒塌危險深入屋舍；雖然惡臭瀰漫、環境惡劣，特搜同仁們仍以雙手、一鏟一桶搜尋，只為尋找任何一個可能的機會。同時水箱車也投入支援中正路一帶受災住戶及道路清理，協助地方逐步恢復環境衛生。

▲新北消防局投入光復鄉救災7天。（圖／新北市府消防局提供）

▲新北消防局投入光復鄉救災7天。（圖／新北市府消防局提供，下同）

新北市消防局表示，在最後一天任務結束後，新北特搜全體同仁，以肅立與敬禮的方式，向這片曾受難的土地致上最深的敬意。這不僅是對罹難者的追思與哀悼，更象徵「即使已盡全力，仍不忘記那些未能被救回的生命」的承諾。同時也表達對災區居民在面對重大災難時展現的堅韌與勇敢的敬意。

新北市長侯友宜說，這場災難牽動全台，全國每一位搜救人員的努力都是為了守護生命、守護家園。新北市不僅在第一時間全力支援，也將在災後復原的過程中，持續與花蓮站在一起，提供必要的資源與協助，陪伴居民重建家園、恢復生活。他強調：「面對災難，沒有縣市的分界，只有彼此的扶持。新北會與花蓮同心同行，讓希望重新萌芽。」

新北市府消防局長陳崇岳則表示，「特搜是新北消防的救災主力部隊，這七天的任務大家展現了專業、勇氣與承擔，我要特別感謝每一位同仁，在惡劣環境中仍全力以赴，不僅完成艱鉅的救援，更守住了消防『永不放棄任何一條生命』的價值。這份精神不只是專業的展現，更是一種使命感。」未來消防局將持續精進專業訓練、更新救災裝備，並透過更多實戰演練，提升救災能力。

▲▼新北消防局投入光復鄉救災7天，特搜於支援任務結束後向這片受難土地致上最深的敬意。（圖／新北市府消防局提供）

▲▼新北消防局投入光復鄉救災7天，特搜於支援任務結束後向這片受難土地致上最深的敬意。（圖／新北市府消防局提供）

▲▼新北消防局投入光復鄉救災7天，特搜於支援任務結束後向這片受難土地致上最深的敬意。（圖／新北市府消防局提供）

09/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

【神救援】災民小腿感染「爛成腐肉」！高雄醫師當場開刀清創

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

因應花蓮縣光復鄉救災需求，台鐵公司持續透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人與物資運輸順利進行，今天加開9列次、增停14列次、自花蓮延長行駛至光復站往返各1列次，並於花蓮至台東段間各站的新自強號全面開放站票。

即／增至18死！佳里洞花蓮溪河道旁尋獲1遺體

樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部由衷感謝

《中文怪物》李大豐化身鏟子超人！破千留言湧入

鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

關鍵字：

新北特搜光復鄉花蓮馬太鞍溪堰塞湖佛祖街侯友宜

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

