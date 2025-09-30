因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

▲新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請。（資料照／記者楊永盛翻攝）



記者崔至雲／新北報導

面對近來營建業勞工短缺與原物料價格持續上漲等問題，新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度。

工務局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要產業，帶動中下游相關產業的需求，但近年來缺工問題嚴峻，據統計114年第1季營造業空缺人數達1.78萬；營造工程總指數今年5月較112年1月上漲約1.86%，人力問題未能紓減，原物料漲幅卻持續攀升，已嚴重影響建築工程施工進度。因此，新北市政府依據《新北市建築管理規則》第14條，決定延長建築物施工期程，協助業者度過目前困境。

另外，中央銀行資金管控趨嚴，台灣人口結構逐步高齡化，勞動力逐年減少，缺工問題也造成營造業工程延宕的因素之一。馮兆麟強調，本措施適用於112年至114年間核發且仍有效之建照與雜照，祭出自動增加2年期限措施，期盼降低營造業缺工及經濟情勢所造成的衝擊，創造更穩定的建築發展環境。

