新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

▲2025年新北市客家義民爺文化祭於9月27日至29日盛大登場，市長侯友宜28日率各界貴賓「挑擔奉飯」進入會場。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025年新北市客家義民爺文化祭於9月27日至29日盛大登場，新北市長侯友宜今（28日）率各界貴賓「挑擔奉飯」進入會場，並擔任主祭官進行祭祀大典。侯友宜表示，此次義民爺文化祭以「義起轉新北」為主題，透過「轉化、轉念、轉屋」希望讓民眾以不同視角欣賞客家之美，也讓客家文化持續傳承。

侯友宜表示，此次將傳統客家文化注入新意「轉化」，邀請知名設計師－洋蔥設計（Onion Design）創辦人、曾數度入圍葛萊美獎的黃家賢操刀主視覺設計，將展現義民軍保家衛土的信念與團結精神的黑令旗注入新的色彩及樣貌；此外，更別出心裁將客家信仰中殺豬祭祀儀式，設計為親子彩繪陶豬，讓大小朋友透過動態參與認識傳統儀式。活動安排多項表演及藝術，讓大眾跳脫刻板印象「轉念」用新視角理解客家。最後「轉屋」呼應回家，讓客家朋友齊聚義民爺文化祭，凝聚對文化的感情歸屬及力量，讓客家文化脈脈相傳。

▲侯友宜表示，此次義民爺文化祭以「義起轉新北」為主題，透過「轉化、轉念、轉屋」希望讓民眾以不同視角欣賞客家之美。

侯友宜也說，市府積極推廣客家文化，為讓傳統語言永續延續，不僅在推動2023至2024年推行客語家庭計畫，募集客語家庭達近1,300戶，且為讓客家文化紮根新北，自2019年起興建哈客館，目前已有7座，今年將在三重成立一座哈客館，板橋也將再成立二館，預計2026年達成10座哈客館目標，讓無論是否為客家族群，都可以到訪參觀，欣賞傳統客家技藝、體驗客家風情。

客家局補充，義民祭的核心價值在於「團結與傳承」，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不只是歷史記憶，而是當代新北市民共同的驕傲，希望讓年輕一代在參與中體驗義民精神，讓這份文化在新北持續傳承、永不間斷。今年也特別邀請第 30 屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（吉那罐子 Gina）創作年度主題曲〈NTPC新北都會客〉。歌曲以新北客家人的視角，唱出族群交融與文化共生的城市樣貌，展現新北客家獨特的生命力。

▲新北市客家義民爺文化祭透過跨界合作與世代參與，讓這份文化在新北持續傳承、永不間斷。