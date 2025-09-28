　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

▲新北義民爺文化祭開跑。（圖／新北市新聞局提供）

▲2025年新北市客家義民爺文化祭於9月27日至29日盛大登場，市長侯友宜28日率各界貴賓「挑擔奉飯」進入會場。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025年新北市客家義民爺文化祭於9月27日至29日盛大登場，新北市長侯友宜今（28日）率各界貴賓「挑擔奉飯」進入會場，並擔任主祭官進行祭祀大典。侯友宜表示，此次義民爺文化祭以「義起轉新北」為主題，透過「轉化、轉念、轉屋」希望讓民眾以不同視角欣賞客家之美，也讓客家文化持續傳承。

侯友宜表示，此次將傳統客家文化注入新意「轉化」，邀請知名設計師－洋蔥設計（Onion Design）創辦人、曾數度入圍葛萊美獎的黃家賢操刀主視覺設計，將展現義民軍保家衛土的信念與團結精神的黑令旗注入新的色彩及樣貌；此外，更別出心裁將客家信仰中殺豬祭祀儀式，設計為親子彩繪陶豬，讓大小朋友透過動態參與認識傳統儀式。活動安排多項表演及藝術，讓大眾跳脫刻板印象「轉念」用新視角理解客家。最後「轉屋」呼應回家，讓客家朋友齊聚義民爺文化祭，凝聚對文化的感情歸屬及力量，讓客家文化脈脈相傳。

▲新北義民爺文化祭開跑。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，此次義民爺文化祭以「義起轉新北」為主題，透過「轉化、轉念、轉屋」希望讓民眾以不同視角欣賞客家之美。

侯友宜也說，市府積極推廣客家文化，為讓傳統語言永續延續，不僅在推動2023至2024年推行客語家庭計畫，募集客語家庭達近1,300戶，且為讓客家文化紮根新北，自2019年起興建哈客館，目前已有7座，今年將在三重成立一座哈客館，板橋也將再成立二館，預計2026年達成10座哈客館目標，讓無論是否為客家族群，都可以到訪參觀，欣賞傳統客家技藝、體驗客家風情。

客家局補充，義民祭的核心價值在於「團結與傳承」，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不只是歷史記憶，而是當代新北市民共同的驕傲，希望讓年輕一代在參與中體驗義民精神，讓這份文化在新北持續傳承、永不間斷。今年也特別邀請第 30 屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（吉那罐子 Gina）創作年度主題曲〈NTPC新北都會客〉。歌曲以新北客家人的視角，唱出族群交融與文化共生的城市樣貌，展現新北客家獨特的生命力。

▲新北義民爺文化祭開跑。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市客家義民爺文化祭透過跨界合作與世代參與，讓這份文化在新北持續傳承、永不間斷。

【更多新聞】

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

►阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

►「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

►替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心
花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻
震撼彈！大咖AV女優10月引退
快訊／「災區救援」爆便當之亂！經濟部出手了
快訊／亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍　日本完成二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務　慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項　黃偉哲肯定守護市民努力

快訊／山友登台中八仙山「倒臥步道」　被發現已無生命徵象

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務　慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項　黃偉哲肯定守護市民努力

快訊／山友登台中八仙山「倒臥步道」　被發現已無生命徵象

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

《中文怪物》參賽者遭網友負評　酷親上火線發聲：不要太入戲！

Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

快訊／南港公寓連假火警！消防員緊急灌救　民眾嚇壞圍觀

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

快訊／高雄市區傳槍響！轎車停紅線拒檢　警連開9槍追緝中

【善意無國界】外國朋友衝災區幫忙　留學生：把力量合起來

地方熱門新聞

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台東2村明日繼續停班停課

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

苗栗晚間傳巨響！居民嚇壞「以為爆炸」

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

一般車輛禁止進入！光復鄉2時段交通管制

3千信眾護駕266尊海內外土地公聚桃園

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

更多熱門

相關新聞

新北特搜隊已救援撤離光復鄉逾200名民眾　侯友宜：攜手共渡難關

新北特搜隊已救援撤離光復鄉逾200名民眾　侯友宜：攜手共渡難關

花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰壩，導致光復鄉多處嚴重災情。新北市府消防局今（28日）表示，截至今日，新北市已累計動員188人次消防、義消、民間救難團體及醫護人員等，與中央及各縣市搜救隊通力合作，持續尋找失蹤者，至上午6時止，新北特搜已執行逾165件人命搜救任務，救援撤離超過200名民眾。對此，新北市長侯友宜強調，新北一定會持續陪伴花蓮，攜手共渡難關。

老屋翻新不用等危屋！新北補助最高1500萬

老屋翻新不用等危屋！新北補助最高1500萬

救人之外更要重建！　新北特搜隊出動20台大型機具協助災後清理

救人之外更要重建！　新北特搜隊出動20台大型機具協助災後清理

出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

新北國慶活動找奧運拳王林郁婷領唱國歌　推超質感限定版浴巾

新北國慶活動找奧運拳王林郁婷領唱國歌　推超質感限定版浴巾

關鍵字：

新北客家文化義民爺侯友宜文化祭

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

光復災民怒吼：官員只會來打卡

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

可能有雙颱！　最新預測曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面