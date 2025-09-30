　
國際

變態驚悚！韓男勒斃女友「屍體藏泡菜冰箱」　一年後竟沒腐爛

▲▼泡菜冰箱。（示意圖／VCG）

▲南韓一名男性將女友勒斃後，屍體置放在泡菜冰箱。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅北道群山市發生駭人聽聞的離譜命案！現年41歲的男子A某去年10月，與當時的女友B某因股票投資問題發生爭執，在將B某勒斃後，竟將屍體放置在泡菜冰箱內長達一年。警方指出，A男期間內不僅代替B女繳房租，還以B女名義與其家人通訊，企圖隱瞞殺人事實，直到B女家人報警後才被揭露。

根據韓媒《SBS News》、《朝鮮日報》，該起事件發生於南韓全羅北道群山市助村洞，A男去年10月20日與B女在公寓內發生爭執，原因為他向B女借款1億韓元後拿來炒股，但兩人對投資結果意見不合。爭吵過程中，A男失控將B女勒死，隨後購買泡菜冰箱將屍體藏於公寓內。

警方指出，由於長期放置於泡菜（辛奇，Kimchi，김치，韓式泡菜）冰箱，因此屍體幾乎未腐壞。

在事件發生後的一年以來，A男為掩飾殺人事實，代替B女繳納公寓房租，並持續使用B女的手機與其家人通訊。然而，B女的胞妹因只能透過手機聯絡，長期未見蹤影而感到異常，最終於今年9月29日向警方報案失蹤。警方隨即聯繫B女手機，但收到的訊息卻是由A男發出，聲稱B女平安無事。

警方調查發現，A男甚至要求現任同居女友C某替他接聽電話，並假扮B女回覆警方訊息。C女察覺異常後，逼問A男真相，A男才坦承一年前殺害B女。C女隨即將此事告訴朋友，朋友向警方報案，警方於當日下午7時20分，在群山市A男住處內將其緊急逮捕，並在公寓發現B某的屍體。

A男並無穩定職業，主要靠股票短線交易維生。警方指出，B女曾借給A男1億韓元用來炒股，這筆投資糾紛可能是導致命案的直接原因。警方已將B女屍體送交國立科學搜查研究院驗屍，並檢視相關帳戶與通訊紀錄，以釐清完整案情。

今（30）日下午，A男出席全州地方法院群山支院的拘捕前訊問，面對媒體提問時僅表示「對不起」，不願回應殺人與藏屍動機。

 

09/29 全台詐欺最新數據

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

泡菜冰箱炒股藏屍案南韓群山

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

