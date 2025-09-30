劍指北韓、中國！　駐韓美軍首度部署MQ-9「死神」無人機

▲駐韓美軍在南韓群山基地正式部署MQ-9「死神」（Reaper）多用途無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍29日正式在群山美軍空軍基地成立遠征偵察中隊，部署MQ-9「死神」（Reaper）多用途無人機，旨在加強對北韓（朝鮮）監控能力、關注中國在黃海行動，是負責MQ-9任務的中隊首次在南韓正式成立，提升美韓聯合情報、監控與偵察能力。同時，美國眾議院近期通過2026國防授權法案，建議駐韓美軍維持2萬8500名現有兵力。

根據《韓聯社》，美國第七航空隊（US Seventh Air Force）在聲明中指出，第431遠征偵察中隊（Expeditionary Reconnaissance Squadron）已在位於南韓全羅北道群山市的群山基地創建，中隊指揮官由史雷特（Douglas J. Slater）中校接任。

第七航空隊強調，過去被稱為「空中暗殺部隊」的MQ-9僅以輪調方式短期部署於南韓，但此次是首次以中隊形式長期駐守，顯示美方對韓半島安全與區域威脅的高度重視。

第七航空隊指出，MQ-9為中高空、長航時無人飛行器，可執行多種任務，包括緊急目標處理、情報蒐集、監控與偵察（ISR）任務，同時也能支援人道救援、災害應對與其他區域性行動。美方表示，該中隊的成立象徵美國對韓半島和平與安全的堅定承諾，並強化與南韓在印太地區的聯合作戰能力。

史雷特中校強調，MQ-9的部署將為區域提供強大戰力，不僅能針對防衛任務，也可用於監控北韓核武導彈行動以及中國在黃海（西海）的擴張行動，「我們在此的目的是支援任務、深化合作，並展現共同維護印太地區安全與穩定的決心。」

報導分析，MQ-9具備遠程偵察與打擊能力，可長時間滯空，提供即時情報並支援快速反應行動。