日本養老院恐怖虐殺！護工「50度洗澡水」泡死半癱翁　全身77%燙傷

記者王佩翊／編譯

日本大阪市一名38歲照服員（介護福祉士）涉嫌將住在長照機構的70多歲半身癱瘓男性放入超過50度的滾燙熱水中泡澡，導致老翁全身77%面積嚴重燒燙傷，最終因熱傷性敗血症不治身亡。大阪府警方30日以傷害致死罪名將三宅逮捕。

根據警方調查，事發的長照機構為大阪市東成區的特別養護老人院，但三宅悠太並非養老院的正職員工，而是透過仲介派遣在此打工的照服員，而事發當天則是他第二次到該機構工作，且當班期間獨自一人負責照護業務。

三宅悠太6月在養老院替該名70多歲半身麻痺的患者洗澡時，導致該名長者全身多處燒燙傷。三宅坦承，「我隨便調了調水溫，一開始就放入高溫熱水。當時水溫的確熱到讓我立刻縮手。患者泡完澡，我將他送回房間後，才趕快把熱水調回適當溫度，因為擔心被發現水溫過熱，這樣會很麻煩。」

受害長者因半身癱瘓，平時需要使用專用椅子並以安全帶固定身體，再透過升降設備協助入浴，但三宅明知水溫過高仍強行讓這名長者進入浴缸，使老翁受傷。

根據驗屍結果，死者全身約77%遭受燒燙傷，死因確定為燙傷引發的敗血症。警方研判，當時浴缸水溫超過攝氏50度，受害者在熱水中浸泡長達數分鐘。

更令人震驚的是，浴室設備原本裝有防止過熱的安全裝置，但三宅主動「解除了安全鎖定裝置」。不過，三宅在正式逮捕後改口否認犯行，聲稱「我沒有想要傷害他的念頭」，目前警方正深入調查案發經過。

ETtoday新聞網提醒您：防止老人受虐，請撥打110、113。

