女同志「交往0日閃婚」大15歲離異男！秒成2寶媽　前女友傻眼

記者王佩翊／編譯

日本一名原本只和女性交往的女同志竟與大她15歲、育有2名子女的離異男子閃婚，一夕之間成為2個孩子的媽媽，讓前女友震驚不已。而她也公開了自己對丈夫心動的原因，甚至因為想要孕育下一代，而放棄想要變性成男人的念頭。

日本ABEMA電視台9月28日播出的節目中採訪了多對交往0天就結婚的閃婚夫妻，其中來自東京的26歲女子咲花（えみか，音譯）與41歲丈夫康二（こうじ，音譯）的愛情故事也讓在場來賓驚呼連連。

兩人的緣分始於1年前，當時咲花到康二經營的IT公司擔任工讀生。康二透露，「我有2個孩子，咲花經常有機會和孩子們接觸。」離婚後獨自扶養2個孩子的康二，雖然對咲花的工作表現不甚滿意，但她與孩子們互動的溫馨畫面卻深深打動了他。

康二坦承，「她工作能力說實話不怎麼樣，但和孩子玩得很開心。我反而不太會跟孩子互動，覺得如果她能當孩子們的媽媽就太好了。」透露自己逐漸被對方吸引的原因。因此半年後，他鼓起勇氣向咲花告白，不過卻直接遭到拒絕。

咲花毫不隱瞞當時的想法稱，「我本來就喜歡女生，而且他完全不是我的菜。外表和年齡都是大叔，根本不在我的考慮範圍，甚至還覺得有點噁心。」更令人意外的是，咲花當時其實正計畫進行變性手術，希望能成為男人。

雖然被拒絕，但康二的一句話徹底改變了咲花的想法。面對她想要變性的決定，康二表示，「如果妳要做變性手術，那我也會做變性手術，成為女性。」展現自己的決心。這句話也讓現場來賓驚呼不已，康二直言，「當時確實是這麼想的。」

深受感動的咲花決定給這份真摯情感一個機會。她說，「既然他這麼愛我，我也要為他的人生負責，要成為2個孩子的媽媽。與其拖拖拉拉地交往，不如直接結婚當媽媽。」就這樣，兩人跳過交往階段，在交往0日的情況下，直接步入婚姻。

婚後的生活也充滿趣味，咲花曾讓丈夫戴假髮扮女裝，但發現「完全不可愛」，因此向丈夫直言，「你還是不要變性好了」。

對於兩人閃婚，咲花的母親反應出人意料地正面。咲花表示，「媽媽本來就知道我和女生交往，已經放棄我會結婚的念頭，沒想到竟然嫁給男性還有了孩子，她很開心。」最驚訝的反而是咲花的前女友。