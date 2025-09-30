　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

▲▼南韓即將於10月31日在慶州主辦APEC峰會。（圖／達志影像）

▲南韓即將於10月31日在慶州主辦APEC峰會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將於10月31日舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，美國總統川普與中國國家主席習近平等各國領導人都將出席。不過，近期卻傳出習近平原有意下榻首爾新羅酒店，導致該酒店以「國家大事」為由臨時通知取消多場婚禮，讓新人一度陷入困境，最後中國卻又突然取消訂房，酒店才緊急恢復原訂婚宴，引發在野黨猛烈批評。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，首爾新羅酒店原先通知11月初已預訂婚禮的顧客，因應APEC期間國家元首行程，婚宴必須取消或延期，並承諾會協助補償場地與部分費用。當時外界推測，習近平將在慶尚北道慶州市出席APEC會議後，打算返回首爾與南韓總統李在明進行韓中會談，因此新羅酒店幾乎整棟被列為優先保留場所。

據傳，除了習近平以外，川普也同樣在慶州與首爾分別準備住宿地點，以確保安全與行程彈性。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平原本打算入住首爾新羅酒店。（圖／路透）

韓媒《中央日報》進一步指出，中國原本規劃自10月31日至11月3日，整棟包下新羅酒店，包括所有462間客房與宴會廳，甚至婚宴場地也被迫讓出。這讓部分準新郎新娘陷入極大困擾，因婚禮支出動輒高達1億至2億韓元，臨時變動牽涉龐大人力與金錢成本。

為了安撫顧客，新羅酒店曾承諾提供補助與違約金補償，但就在外界議論不斷之際，中國卻突然通知取消包棟計畫。

韓媒《朝鮮日報》則透露，隨著中國取消訂房，新羅酒店才在9月底緊急通知原本被迫延期的新人「婚禮可以照常舉行」，同時也重新開放客房預訂。業界人士分析，這顯示中國領導高層出席行程可能生變，或是北京方面臨時調整外交安排，導致原訂計畫無法實現。

▲▼南韓首爾新羅酒店迎賓館。（圖／VCG）

▲南韓首爾新羅酒店迎賓館。（圖／VCG）

不過，此事在南韓政壇迅速引發批評聲浪。《韓國經濟》報導，南韓最大在野黨國民力量的國會議員成一鍾發文痛批，這起事件形同「中國政府把南韓的好意當成笑話」，甚至破壞了年輕人的婚禮，最後卻連違約金都沒有支付。他更質疑，背後是否存在政府對新羅酒店的施壓，要求優先滿足中國需求。

國民力量另一位國會議員朴洙瑩也發文，指出中國駐韓大使館當初僅以口頭方式，便聲稱要包下新羅酒店462間客房與相關設施，然而卻未簽署正式合約與支付訂金，最後更毫無預警取消，導致8場婚禮、逾百間客房的預訂被迫暫停，形同「零成本的霸道行為」。

在野黨國民力量甚至將矛頭指向李在明，批評他在大選時提出的「酒店經濟學」如今成為現實。該理論主張，即使酒店訂房取消，資金也在經濟體中流動，能帶來活力。國民力量諷刺稱，中國的「爽約」造成的不是活力，而是民怨與不便，形容這是「共產獨裁式的酒店經濟學」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民
正妹網紅「爆汗救災」滿臉灰！全場感動：人美心更美

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

智慧戒指卡關！科技網紅「電池膨脹卡手」　被拒登機送醫

騎腳踏車能防失智！48萬人參與測試發現：罹阿茲海默症風險降22%

日本養老院恐怖虐殺！護工「50度洗澡水」泡死半癱翁　全身77%燙傷

冰島廉航PLAY無預警倒閉！　1750乘客「當天才知」航班取消

2日籍旅客不繫安全帶！　夏威夷航空「全機折返羽田機場」

女同志「交往0日閃婚」大15歲離異男！秒成2寶媽　前女友傻眼

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

智慧戒指卡關！科技網紅「電池膨脹卡手」　被拒登機送醫

騎腳踏車能防失智！48萬人參與測試發現：罹阿茲海默症風險降22%

日本養老院恐怖虐殺！護工「50度洗澡水」泡死半癱翁　全身77%燙傷

冰島廉航PLAY無預警倒閉！　1750乘客「當天才知」航班取消

2日籍旅客不繫安全帶！　夏威夷航空「全機折返羽田機場」

女同志「交往0日閃婚」大15歲離異男！秒成2寶媽　前女友傻眼

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

Krispy Kreme國際咖啡日「買2送1」　中杯美式免費喝

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

飄洋過海來結婚　她遭親夫殘殺肢解

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

美政府關門倒數「衝擊一次看」　航班也受影響

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

擾民！習近平「包棟酒店」害韓新人婚宴取消

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

更多熱門

相關新聞

習欽點飛彈基地　台灣美軍基地都危險

習欽點飛彈基地　台灣美軍基地都危險

《紐約時報》29日報導，中國正將東部沿海地區改造成「對台潛在飛彈攻擊」的基地。衛星影像顯示，多個飛彈旅的基地大幅擴建，其中習近平曾經親自視察、位於安徽省的火箭軍611旅基地面積近年暴增1倍，而且距離台灣僅579公里。

劍指北韓、中國！　美軍部署MQ-9無人機

劍指北韓、中國！　美軍部署MQ-9無人機

柬埔寨旅遊注意　韓男在金邊「遭擄人綁架」

柬埔寨旅遊注意　韓男在金邊「遭擄人綁架」

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

關鍵字：

日韓要聞南韓APEC慶州新羅酒店婚禮違約金酒店經濟學習近平

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面