擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

▲南韓即將於10月31日在慶州主辦APEC峰會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將於10月31日舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，美國總統川普與中國國家主席習近平等各國領導人都將出席。不過，近期卻傳出習近平原有意下榻首爾新羅酒店，導致該酒店以「國家大事」為由臨時通知取消多場婚禮，讓新人一度陷入困境，最後中國卻又突然取消訂房，酒店才緊急恢復原訂婚宴，引發在野黨猛烈批評。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，首爾新羅酒店原先通知11月初已預訂婚禮的顧客，因應APEC期間國家元首行程，婚宴必須取消或延期，並承諾會協助補償場地與部分費用。當時外界推測，習近平將在慶尚北道慶州市出席APEC會議後，打算返回首爾與南韓總統李在明進行韓中會談，因此新羅酒店幾乎整棟被列為優先保留場所。

據傳，除了習近平以外，川普也同樣在慶州與首爾分別準備住宿地點，以確保安全與行程彈性。

▲中國國家主席習近平原本打算入住首爾新羅酒店。（圖／路透）

韓媒《中央日報》進一步指出，中國原本規劃自10月31日至11月3日，整棟包下新羅酒店，包括所有462間客房與宴會廳，甚至婚宴場地也被迫讓出。這讓部分準新郎新娘陷入極大困擾，因婚禮支出動輒高達1億至2億韓元，臨時變動牽涉龐大人力與金錢成本。

為了安撫顧客，新羅酒店曾承諾提供補助與違約金補償，但就在外界議論不斷之際，中國卻突然通知取消包棟計畫。

韓媒《朝鮮日報》則透露，隨著中國取消訂房，新羅酒店才在9月底緊急通知原本被迫延期的新人「婚禮可以照常舉行」，同時也重新開放客房預訂。業界人士分析，這顯示中國領導高層出席行程可能生變，或是北京方面臨時調整外交安排，導致原訂計畫無法實現。

▲南韓首爾新羅酒店迎賓館。（圖／VCG）

不過，此事在南韓政壇迅速引發批評聲浪。《韓國經濟》報導，南韓最大在野黨國民力量的國會議員成一鍾發文痛批，這起事件形同「中國政府把南韓的好意當成笑話」，甚至破壞了年輕人的婚禮，最後卻連違約金都沒有支付。他更質疑，背後是否存在政府對新羅酒店的施壓，要求優先滿足中國需求。

國民力量另一位國會議員朴洙瑩也發文，指出中國駐韓大使館當初僅以口頭方式，便聲稱要包下新羅酒店462間客房與相關設施，然而卻未簽署正式合約與支付訂金，最後更毫無預警取消，導致8場婚禮、逾百間客房的預訂被迫暫停，形同「零成本的霸道行為」。

在野黨國民力量甚至將矛頭指向李在明，批評他在大選時提出的「酒店經濟學」如今成為現實。該理論主張，即使酒店訂房取消，資金也在經濟體中流動，能帶來活力。國民力量諷刺稱，中國的「爽約」造成的不是活力，而是民怨與不便，形容這是「共產獨裁式的酒店經濟學」。