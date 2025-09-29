拚到月薪14萬！他退休前驚揭「妻子秘密」　被瞞30年超崩潰

▲日本一名男子即將退休前，才發現妻子隱藏30年的財務秘密。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本一名58歲部長級主管金子明彥（化名）月薪高達68萬日元（約新台幣14萬元），卻在即將退休前意外發現妻子隱瞞30年的秘密，當場跪地崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，金子在某大企業擔任部長職務，距離退休僅剩不到2年。他自認為了家庭鞠躬盡瘁，不僅平日總是加班到很晚，只能趕末班車回家，周末有時還要陪客戶打高爾夫球，「儘管如此，我有家人在，僅僅這一點，就足以支持我堅持下來。」

金子之所以能夠全心投入工作，也多虧了妻子辛苦持家、撫養孩子，幾乎把所有家庭事務一手包辦。因此，他完全信任太太，也認為妻子偶而買名牌包和服飾都很值得，自己更應該因為有能力負擔而驕傲。

不過，某一次周末大掃除時，金子卻在太太衣櫃深處發現一個老舊木盒，裡面裝著10多本從未見過的存摺，全部都是妻子一個人的名字，內容記錄著他不知情的收支，最早可追溯至30年前。





此外，盒中還有許多信用卡帳單，記錄著高級百貨、精品店、旅行費用等消費項目，顯示妻子長期儲蓄私房錢，並且大方花在各種奢侈用途上。

金子感到晴天霹靂，痛苦想著「我用銅板解決午餐的那天，妻子卻在高級飯店享用午餐。我拚命談合約換來的獎金，一轉眼就變成妻子的名牌包。」他把存摺拿出來質問妻子時，對方冷靜回應，「雖然奢侈了一點，但我也為了養老存好足夠積蓄。」

經過確認後，儲蓄加上退休金，確實能夠讓夫妻倆的晚年安穩無虞，但金子的情緒卻仍難以平復，「問題不在於錢，也不在於金額。這是一種價值觀出現差異、悶悶不樂的感覺」，感嘆不知道多年來的奮鬥是為了什麼。

報導引述「令和4年司法統計年報」指出，許多夫妻以退休為契機選擇離婚的「熟年離婚」之中，金錢問題就是一大導火線。在離婚申請動機之中，「浪費」這一項目由丈夫提出的比例約8.6%，由妻子提出的比例為10.5%。