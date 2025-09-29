日本新首相預計10月中出爐！　日媒：10/14後召開臨時國會

▲日本自民黨大選候選人小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府與自民黨正在加緊協調，預計10月中旬召集臨時國會，選出接替石破茂的新任首相。多名政府及自民黨相關人士透露，臨時國會的日期鎖定在10月14日以後，儘管執政聯盟在參眾兩院未取得過半席次，但因在野黨難以整合對抗，自民黨新任總裁幾乎篤定當選首相。

根據《讀賣新聞》報導，自民黨大選將於10月4日舉行投開票，選出新任黨魁。根據自民黨內部人士透露，新任黨魁上任後，預計會在10月6日敲定黨內主要人事安排。

依照慣例，臨時國會通常會在自民黨大選後馬上召開，並透過國會的首相指名選舉程序產生新政府領導人。石破茂2024年9月當選黨魁時，則是在4天後召開臨時國會。

由於自民黨所處的執政聯盟目前在參眾兩院都未持有過半席次，屬於少數執政，因此新任黨魁上任後，勢必將面臨擴大聯合政府架構的挑戰，需要與在野黨進行協商談判。此外，考量到10月下旬的外交行程安排，新首相人選必須在10月中就出爐，時間相當緊迫。

值得關注的是，《共同社》針對自民黨黨魁選情展開民調，在5名候選人中，64歲的高市早苗前經濟安全保障擔當相與44歲的小泉進次郎農相競爭激烈，64歲的林芳正官房長官緊追在後。小泉在國會議員票方面占據優勢，高市則在地方黨員票獲得較多支持。