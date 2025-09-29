訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

▲韓國瑜29日下午率團返抵台灣。圖為25日在松山機場出訪前發表簡短談話。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

由立法院長韓國瑜率朝野黨團立委代表出訪日本的「日本國會外交訪問團」今（29日）行程落幕。對於此行收穫，韓國瑜發表談話時表達3個感動，除透露見到日本朝野各界政界領袖，包括4位在野黨主席、2位前首相外，也表示，不管是日本各界朋友及華僑見面第一句話，就是關心花蓮、對花蓮災情表達同樣哀悼跟慰問之意。

韓國瑜25日率三黨團立委代表赴日本交流，並於29日下午返抵桃園機場。針對此次5天4夜國會外交行程，韓國瑜發表談話表示，三黨立委共同赴日國會外交跟僑胞交流，也參加大阪世界博覽會台灣館活動，如今已順利結束，非常感謝國人關切。

韓國瑜指出，這次有幾個感動，第一、不管是日本各界朋友及華僑見面第一句話，就是關心花蓮、對花蓮災情表達同樣哀悼跟慰問之意，「我想三黨委員在這裡」，跟海內外所有好友想告訴花蓮鄉親，你們並不孤獨，海內外大家都在關心你們，希望花蓮鄉親趕快從這場風災中重新站起來，「我們都跟花蓮鄉親在一起，這是我來傳達海外所有好友共同關心花蓮」。

韓國瑜說，第二個感動是大阪世博，「不比不知道，一比嚇一跳」，台灣館呈現「驚艷」兩字，小小台灣三個館，只有六分鐘參觀時間，但很多民眾願意等四小時，一次40人入館，願意在外面等那麼長，是因為台灣館讓所有參訪朋友都感到震撼。

韓國瑜表示，不光是台灣半導體的「陽剛之美」，還有台灣蝴蝶蘭、神木的「柔和之美」，更重要的是，台灣在全世界供應鏈中的價值，展覽館很技巧地點出來，台灣號稱半導體晶圓王國，到底對全世界人民影響在哪；很多人看完才發現，台灣在半導體供應鏈中，能提供生活上更大便利，包括手機、冰箱、電視、摩托車、捷運、高鐵、飛機等，世界各角落每一個人的每一天都是活在台灣製造半導體跟晶圓所提供的便利之下，「參觀完後你會非常震撼」。

▲韓國瑜25日率團拜會日本前首相麻生太郎。（圖／立法院提供）

韓國瑜續指，第三個感動是，本團所有三黨立委見到日本朝野各界政界領袖，包括4位在野黨主席、2位前首相，可說是收穫滿滿，「我們傳達台灣人民最溫暖、最善良聲音給日本各界好友來聽」，同時日華懇談會在日700位國會議員占了將近300位，「我們也把日華懇談會跟中華民國立法院過去傳統友誼做更深連結」，也讓大家感覺彼此國會對國會的關切。

韓國瑜強調，最重要一點，「樹高千丈，落葉歸根」，從關東到關西，從東京到大阪，再次感受到華僑對國內人民熱情、溫暖，大家爭相請客、表達對花蓮關切，也表達要報團回來參加中華民國國慶，所以華僑就像美麗風箏，不管在空中飄揚多美、多高，但線頭永遠在台灣最塊土地，「我們對各位華僑心存感謝」。

韓國瑜表示，他身為團長，對三黨立委心存感謝，因為這幾天排的行程是「起得比雞早，跑得比馬快，吃的比貓少，累得比狗喘」，非常辛苦，但每個人精神都很快樂；國會外交代表立法院為國為人民在外交領域走出國際孤兒困境，「我想三黨立委都有這使命感」，希望再次呼籲，台灣人跟全世界做好朋友，「讓我們保有台灣人熱情、善良」，讓台灣變成微笑、歡樂、陽光、熱情之島，是三黨立委共同給予自己的責任，也希望大家一起繼續為台灣未來努力，讓台灣在全球發光發熱。