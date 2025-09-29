　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

▲韓國瑜29日下午率團返抵台灣。圖為25日在松山機場出訪前發表簡短談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲韓國瑜29日下午率團返抵台灣。圖為25日在松山機場出訪前發表簡短談話。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

由立法院長韓國瑜率朝野黨團立委代表出訪日本的「日本國會外交訪問團」今（29日）行程落幕。對於此行收穫，韓國瑜發表談話時表達3個感動，除透露見到日本朝野各界政界領袖，包括4位在野黨主席、2位前首相外，也表示，不管是日本各界朋友及華僑見面第一句話，就是關心花蓮、對花蓮災情表達同樣哀悼跟慰問之意。

韓國瑜25日率三黨團立委代表赴日本交流，並於29日下午返抵桃園機場。針對此次5天4夜國會外交行程，韓國瑜發表談話表示，三黨立委共同赴日國會外交跟僑胞交流，也參加大阪世界博覽會台灣館活動，如今已順利結束，非常感謝國人關切。

韓國瑜指出，這次有幾個感動，第一、不管是日本各界朋友及華僑見面第一句話，就是關心花蓮、對花蓮災情表達同樣哀悼跟慰問之意，「我想三黨委員在這裡」，跟海內外所有好友想告訴花蓮鄉親，你們並不孤獨，海內外大家都在關心你們，希望花蓮鄉親趕快從這場風災中重新站起來，「我們都跟花蓮鄉親在一起，這是我來傳達海外所有好友共同關心花蓮」。

韓國瑜說，第二個感動是大阪世博，「不比不知道，一比嚇一跳」，台灣館呈現「驚艷」兩字，小小台灣三個館，只有六分鐘參觀時間，但很多民眾願意等四小時，一次40人入館，願意在外面等那麼長，是因為台灣館讓所有參訪朋友都感到震撼。

韓國瑜表示，不光是台灣半導體的「陽剛之美」，還有台灣蝴蝶蘭、神木的「柔和之美」，更重要的是，台灣在全世界供應鏈中的價值，展覽館很技巧地點出來，台灣號稱半導體晶圓王國，到底對全世界人民影響在哪；很多人看完才發現，台灣在半導體供應鏈中，能提供生活上更大便利，包括手機、冰箱、電視、摩托車、捷運、高鐵、飛機等，世界各角落每一個人的每一天都是活在台灣製造半導體跟晶圓所提供的便利之下，「參觀完後你會非常震撼」。

▲韓國瑜25日率團拜會日本前首相麻生太郎。（圖／立法院提供）

▲韓國瑜25日率團拜會日本前首相麻生太郎。（圖／立法院提供）

韓國瑜續指，第三個感動是，本團所有三黨立委見到日本朝野各界政界領袖，包括4位在野黨主席、2位前首相，可說是收穫滿滿，「我們傳達台灣人民最溫暖、最善良聲音給日本各界好友來聽」，同時日華懇談會在日700位國會議員占了將近300位，「我們也把日華懇談會跟中華民國立法院過去傳統友誼做更深連結」，也讓大家感覺彼此國會對國會的關切。

韓國瑜強調，最重要一點，「樹高千丈，落葉歸根」，從關東到關西，從東京到大阪，再次感受到華僑對國內人民熱情、溫暖，大家爭相請客、表達對花蓮關切，也表達要報團回來參加中華民國國慶，所以華僑就像美麗風箏，不管在空中飄揚多美、多高，但線頭永遠在台灣最塊土地，「我們對各位華僑心存感謝」。

韓國瑜表示，他身為團長，對三黨立委心存感謝，因為這幾天排的行程是「起得比雞早，跑得比馬快，吃的比貓少，累得比狗喘」，非常辛苦，但每個人精神都很快樂；國會外交代表立法院為國為人民在外交領域走出國際孤兒困境，「我想三黨立委都有這使命感」，希望再次呼籲，台灣人跟全世界做好朋友，「讓我們保有台灣人熱情、善良」，讓台灣變成微笑、歡樂、陽光、熱情之島，是三黨立委共同給予自己的責任，也希望大家一起繼續為台灣未來努力，讓台灣在全球發光發熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！突襲信義區
整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度
遊日注意！日本免稅制度要改了　懶人包一次看
大馬村長女兒是國腳！「那通逃命電話救了我」　王湘惠淚謝父親
快訊／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬！　
一群人衝花蓮救災！　他曝「蹭熱度亂象」：鏟沒幾下就開始自拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

駁徐榛蔚擋怪手、不出席救災會議　傅崐萁辦列9項QA澄清傳言

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

駁徐榛蔚擋怪手、不出席救災會議　傅崐萁辦列9項QA澄清傳言

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

全機嚇壞！乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲介玩兩面手法

獨／王心恬砸100萬出國追F1　「拿到罕見簽名帽」霸氣送玖壹壹春風

中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

KISS OF LIFE隊長爆包廂親暱影片外流！男偶像身分瘋傳　公司出面了

直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！現身突襲信義區　許光漢、張艾嘉全嚇傻

印度少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　恐怖動機曝光

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場　消防防災宣導吸引200人參與

亞達梅斯轟破21年魔咒　巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者

流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

政治熱門新聞

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

這是堰塞湖警報聲音！政院公布正確音檔

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

林珍羽罹肺腺癌手術康復中　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」

助民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚反駁假訊息

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

更多熱門

相關新聞

吳俊杰返鄉見貨車開很慢　真相讓他感動心酸

吳俊杰返鄉見貨車開很慢　真相讓他感動心酸

花蓮光復鄉近日遭洪水重創，味全龍投手吳俊杰來自光復鄉太巴塱部落，在家族群組看到姑姑發影片求救，急忙向球隊告假返鄉，幸好他家沒有受損，然而姑姑家災情嚴重，他除了返鄉協助外，也由味全龍副董事長黃宗仁陪同，走訪母校光復國中查看災情，發現學校各處被淤泥掩埋，心酸說「我的能力可能沒有很大，但能幫甚麼都會盡量做到最好」。

心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土

心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份

「堰塞湖災害專案募款」已募得逾4.3億

「堰塞湖災害專案募款」已募得逾4.3億

日本娃娃車暴衝撞民宅　司機身亡、9童受傷

日本娃娃車暴衝撞民宅　司機身亡、9童受傷

關鍵字：

韓國瑜日本立法院國會外交花蓮光復馬太鞍

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

孫生花蓮救災畫面曝光

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面