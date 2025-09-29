日本娃娃車暴衝撞民宅！9孩童輕傷、司機身亡　鄰居回憶：孩子很乖

記者羅翊宬／編譯

日本千葉縣鎌谷市今（29）日上午發生一起幼稚園娃娃車衝撞事故，一輛載有9名4至5歲幼童及1名女教師的娃娃車，行駛途中突然越過中央分隔線，猛然撞上民宅旁的牆壁。40多歲男性司機雖被送醫急救，仍宣告不治。車上9名幼童則傳出唇部受傷、流鼻血等輕傷，所幸沒有生命危險。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，事故發生在29日上午8時50分左右，地點位於千葉縣鎌谷市南鎌谷2丁目，距離東武野田線鎌谷站東南方約2公里。當時娃娃車正沿著市道行駛，不明原因越過中央分隔線，衝進對向車道後，撞上民宅圍牆及鐵製柵欄，車頭保險桿嚴重變形。

警方指出，該名40多歲的男性司機當場失去意識，送醫約1小時後宣告死亡。

娃娃車上除司機外，還有1名幼稚園女教師及9名4到5歲的幼童。警方表示，所有學童均被送往醫院檢查，部分學童則有唇部撕裂傷、流鼻血等狀況，但皆屬輕傷。院方透露，學童們並無大礙。

一名住在附近、年約60多歲的男性居民回憶，當時聽到「砰」的一聲巨響，連庭院的樹木都跟著晃動，他趕到現場時，看到娃娃車已深陷民宅牆邊，車體嚴重受損。他強調，雖然現場狀況混亂，但孩子們卻異常冷靜，「沒有哭鬧聲，還乖巧地排成一列等候，大人們趕緊協助處理。」

警方目前正進一步調查事故發生的原因，包含司機是否突發身體狀況，以及車輛是否存在機械故障。